Rīgā naktī uz 22. oktobri pirmo reizi tiks veikta bezpajumtnieku skaitīšana ar mērķi iegūt precīzu datu statistiku, izprast problēmas cēloņus un uzlabot atbalsta mehānismus, vēsta 360TV Ziņas.
Šī ir vienota akcija, kas vienlaicīgi notiks 35 Eiropas pilsētās, lai veidotu vienotu un atkārtojamu pieeju bezpajumtnieku uzskaitei. Skaitīšana notiks gan nakts patversmēs, gan bezpajumtnieku tradicionālajās uzturēšanās vietās Rīgā, piemēram, dārzu mājiņās.
Tās laikā tiks izmantota īpaši izstrādāta aptaujas anketa. Anketētāji ir sagatavoti, lai uzrunātu un intervētu cilvēkus bez dzīvesvietas. Lai gan patversmēs nakšņo vidēji ap 500 cilvēkiem (piemēram, 116 sievietes un 389 vīrieši pagājušajā diennaktī), tiek uzskatīts, ka kopējais bezpajumtnieku skaits ir daudz lielāks.
Skaitīšanas mērķis ir identificēt cilvēkus bez mājokļa un iegūt detalizētu informāciju, kas nepieciešama efektīvai politikas plānošanai. Akcijas mērķis ir iegūt precīzu informāciju par cilvēku dzīves apstākļiem, bezpajumtniecības cēloņiem un nepieciešamo palīdzību.
Iegūtā informācija kalpos par pamatu, lai veidotu efektīvāku politikas plānošanu šajā jomā. Projekts ļaus salīdzināt Rīgas pieredzi un "vidējo bezpajumtnieka portretu" ar citu Eiropas pilsētu pieredzi un sniegtajiem atbalsta mehānismiem.
Kā norāda Rīgas pašvaldības pārstāve Antra Gabre, Rīgā jau ir zināms vidējais bezpajumtnieka portrets un pastāv atbalsta mehānismi, taču šis projekts ļaus paplašināt izpratni, izmantojot vienotu metodoloģiju.
