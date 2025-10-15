Overcast 10.2 °C
Tija Auziņa par gaidāmajām "Bildēm": "Festivāls festivālā" atkal pārsteigs

Antra Raugule / Latvijas Avīze
2025. gada 15. oktobris, 14:35
2025. gada 15. oktobris, 14:35
Festivāla "Bildes" rīkotāja Tija Auziņa saņēma "Zelta Mikrofonu 2025" par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā.
Foto: Foto no „Bilžu biroja“ arhīva

No 23. oktobra līdz 8. novembrim mūzikas namā "Daile" un VEF Kultūras pilī jau 36. reizi skanēs mūzikas un mākslas festivāls "Bildes", pulcējot visdažādāko žanru un vecumu mūziķus un visu paaudžu klausītājus.

Kopš 1985. gada rudens "Bilžu" rīkotāja un festivāla dvēsele ir Tija Auziņa, kurai ir izdevies panākt, ka festivāls kļuvis ne vien par mūziķu un mākslinieku kopā sanākšanas vietu, bet arī par plašāko un daudzveidīgāko latviešu populārās mūzikas sarīkojumu. 2024. gadā Tija Auziņa "Zelta Mikrofona 2025" ceremonijā saņēma balvu "Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā". Savukārt "Bilžu" unikālajā gaisotnē notikušas spilgtas debijas, ieskaitot grupas "Opus Pro", "Time After Time", "Rīgas viļņi", "Labvēlīgais tips", "Dzidriņas Megasistēma", "Rebel", "Putnu balle", "Mirta un Hot Acoustic", "Stiprās sievas" un citas. 

Ceturtdien, 23. oktobrī, plkst. 19 mūzikas namā "Daile" festivāls sāksies ar Blūza koncertu, ko vadīs Jānis Bukums. Šo koncertu tradīcija tiek kopta jau no deviņdesmitajiem gadiem un šobrīd ir viena no nedaudzajām iespējām plašākai sabiedrībai redzēt un dzirdēt Latvijas blūzmeņus uz vienas skatuves. Koncertā uzstāsies Ainars Pūpols un "[Pī] Blues", "Exiled in Brussels", "Vocada", Laimis Rācenājs, "Vanadziņa Trio +", Edgars Rubenis, Antonija Dombrovska un Māris Lasmanis, "Royal Foxes", Mārcis Kalniņš & "Blues Mastery", IGO un Aivars Hermanis, Māris Repšs un "Los Polidos".

Sarunā ar Tiju Auziņu – par "Bilžu" fenomenu un to, ar ko tās pārsteigs šogad.

Kas, jūsuprāt, ir būtiskākie mūzikas un mākslas festivāla "Bildes" akcenti šogad?

T. Auziņa: Mūzikas un mākslas festivāls "Bildes" turpina ievērot tradīcijas, un tas ir būtiski. Tajā piedalās jaunie un veterāni, bērnu kolektīvi un pieredzējuši mūziķi – veterāni... Metālisti, rokmūziķi, blūzmeņi, dziesminieki. Populārie un mazpazīstamie… Visi kopā! Katrs koncerts, kolektīvs, mākslinieks, kurš piedalās festivālā, mums ir būtisks. Un, protams, svarīga festivāla sastāvdaļa ir mūsu uzticīgie klausītāji un skatītāji.

Par katru koncertu varētu teikt, ka tas ir "festivāls festivālā" ar padsmitiem grupu, izpildītāju vai īpaši festivālam radītiem projektiem. Mērķauditorija – sākot no tiem, kas, mācoties kādā no augstskolām, pieredzēja "Bilžu" dzimšanu Rīgas Politehniskā institūta Studentu klubā 1985. gadā… Tagad uz "Bildēm" viņi nāk jau kopā ar bērniem, mazbērniem un pat mazmazbērniem. 

Manuprāt, jauki ir tas, ka klausītāju, kurš atnāk uz kādu no koncertiem, varam ieinteresēt arī par kādu stilistiski citādu "Bilžu" koncertu.

Teicāt, ka katrs koncerts ir "festivāls festivālā". Kas skanēs pirmajā koncertā?

Sākam ar Blūza koncertu, un zinu, ka tie, kuriem tā pa īstam patīk blūzs, noteikti būs 23. oktobra koncertā mūzikas namā "Daile". Es aicinātu šo koncertu apmeklēt arī tos, kam blūza mūzika patīk tikai mazliet, jo ir iespēja, ka šis mūzikas žanrs iepatiksies vēl vairāk. Pat tad, ja šķiet, ka blūzs nav jūsu mūzika, atnāciet – es ticu, ka iepatiksies.

Izpildot tradicionālo blūzu, uz skatuves kāps ne tikai pieredzējuši un rūdīti vecmeistari – Jānis Vanadziņš, Ainars Pūpols, Gints Žilinskis, Māris Repšs un citi –, bet arī mūziķi, kurus nevaram uzskatīt par regulāriem blūzmeņiem. Aivaram Hermanim ir blūza manierē rakstītas dziesmas, ko savulaik izpildīja grupa "Remix". Šajā koncertā tās atkal skanēs Igo izpildījumā. Kurš gan nezina "Komunālo blūzu" un "Kaimiņu dejas"? Laimis Rācenājs, kurš pārstāv gan popmūzikas, gan džeza, gan pasaules mūzikas žanrus, arī gatavo pārsteigumu. Vēl jāpiemin arī mūziķu sastāvs "Exiled in Brussels" – kārtīgs eirokrātu blūza kvartets, kurš pirms astoņiem gadiem esot sācies kā dabisks dvēseles kliedziens pēc mājām vientuļajos Eiropas Parlamenta gaiteņos darbdienu vakaros. "Bildēs" šis kolektīvs ir uzstājies jau reizes trīs, un tajā joprojām spēlē Eiropas Parlamenta viceprezidents Roberts Zīle, Viņa Majestātes Karaļa ieceltais lords Saīds Kamals, Jans Krelina no Čehijas un Kārlis Būmeisters, kurš savu muzikālo karjeru savulaik iesāka bērnu vokālajā ansamblī "Dzeguzīte’’.

Ar ko pārsteigs pārējie festivāla koncerti?

Pārējie koncerti norisināsies VEF Kultūras pilī – 1. novembrī Lielajā zālē koncertā bērniem tiks gan dziedāts, gan dejots. Ļoti lepojos ar lieliskajiem kolektīviem – "Knīpām un knauķiem", "Dzeguzīti", "Kolibriem", "Momo", "Notiņām" no Valmieras, "Poppy", "Tev un man", "Vējā" – un to vadītājām, kas gadu no gada cītīgi gatavojas šim koncertam. Šogad atkal dzirdēsim arī bērnu un jauniešu vokālās studijas "Nots" priekšnesumu un varēsim vērot deju studiju "Dzirnas" un "Ritms", kā arī Iecavas mazo stepa dejotāju priekšnesumus. Uzdziedās arī Normunds Rutulis un Agnese Rakovska. Bet starpbrīdī – vēdera prieki! Jau tradicionāli visi koncerta apmeklētāji varēs degustēt slaveno un īpaši garšīgo "Druvas" saldējumu, kas top Kurzemē Saldus pusē.

Atšķirībā no pēdējo gadu programmas būs arī Akustiskās mūzikas koncerts 1. novembra vakarā Kamerzālē. Tajā uzstāsies individuāli izpildītāji un mazformāta kolektīvi – dueti, trio, kvarteti –, klusinātā un intīmā atmosfērā izpildot savas sirdsdziesmas. Tās būs pianista Kristapa Vanadziņa, aktrišu Zanes Dombrovskas un Karinas Tatarinovas, grupu "Atkala" un "Kumosiņš", Andas un Kaspara Zemīšu, Horena Stalbes un citu mūziķu klusinātas sarunas starp mūziķiem un klausītājiem.

2. novembrī notiks mūziķu un viņu bērnu koncerts, kurā saspēli un sadziedāšanos atrādīs Križevicu, Kaukuļu un Miltiņu ģimenes, Elviss Patriks un Ivars Pētersoni, Adrija un Adrians Kukuvasi, Katrīne un Andris Lūkini un daudzi citi.

6. novembrī Dziesminieku koncertā piedalīsies tautā mīlēti mūziķi – Valdis Atāls, Anta Eņģele, Uldis Ozols, Sandra un Āris Ziemeļi, Arnis Miltiņš un citi. 

Vēl klausītājus šajā koncertā varētu ieinteresēt ilggadējā LTV operatora, raidījuma "Labvakar" radošās komandas pārstāvja Haralda Apoga izpildījums, jo viņš ilgus gadus gandrīz tikai klusībā ir spēlējis ģitāru un rakstījis dzeju.

Savukārt Noslēguma koncertā 17. novembrī, kurā piedalīsies jau par veterāniem saukti mūziķi, gaidāms ne viens vien pārsteigums. Pēc ilgākiem laikiem atgriezīsies divas vecās "BB Brokastu" "bābiņas" Andra Freidenfelda un Kaspara Upaciera personās – ar nosaukumu "2 Old Babies", kā arī Normunda Jakušonoka un Kaspara Tīmaņa duets, kas radies jau 1995. gadā, – "Karakums". Protams, jāpiemin arī Arnis Mednis kopā ar Daumantu Kalniņu un grupu "The Jokers". Arnis Mednis festivālā ir piedalījies jau 1987. gadā un priecājas par iespēju būt uz "Bilžu" skatuves arī šogad. Atkal sapulcējies savulaik tik leģendārais kolektīvs "Rīgas viļņi" Jura Riekstiņa vadībā. Uzstāsies arī Saldus mūziķa Ērika Ķiģeļa dziesmu izpildītāju savienība "Rudens vēju muzikants", "Stiprās sievas", "Ogas" u. c.

Vēl viena tā dēvējamā "pārsteiguma" grupa būs "BBB", kuras sastāvā ir "Bilžu" mūziķu bērni, kas izauguši mūsu acu priekšā. Viens otrs par bilženieku kļuvis, vēl būdams dažu mēnešu vecumā, cits, sēžot ratiņos, vēl kāds cits – vēlāk… "BBB" ir Marta Kristiāna Kalniņa bērni Matīss un Līva Mateusi Kalniņi, Sandras Bulas un Āra Ziemeļa dēli Gustavs un Niklāvs, arī Mārtiņa Križevica meita Helma Elvīra un citi… Visi auguši "Bildēs", jau pavisam mazi kāpuši uz "Bilžu" skatuves kopā ar saviem vecākiem, bet šoreiz – jau veterānu statusā uz lielās skatuves kopā ar Robertu Jakubovski.

No tā saucamā "Bilžu" bērnu pulka jāpiemin arī Valters Pūce, kurš uz festivāla skatuves pirmo reizi kāpa 2001. gadā. Varbūt pat varam uzskatīt, ka piedalīšanās mūsu "Bilžu" bērnu korī sakrīt ar viņa muzikālās karjeras pirmsākumiem.

Pūču un citu mūziķu ģimenes piemērs uzrāda būtisku šī festivāla iezīmi – tā ir ģimeņu pārmantojamība, nododot skatuves mīlestību no vienas paaudzes nākamajā.

Ja jums būtu iespēja apmeklēt vienu "Bilžu" koncertu, kuru jūs izvēlētos?

Man šie koncerti visi ir mīļi, tādēļ es noteikti nevarētu izvēlēties tikai vienu.

Pandēmijas laiks ieviesa korekcijas arī jūsu festivāla rīkošanā?

Bija klusāks periods četru gadu garumā.

Festivālu nerīkojām divus gadus pandēmijas laikā, arī 2022. gadā, kad sākās Ukrainas karš, "Bildes" netika rīkotas. Bet 2023. gadā nopauzējām, jo plaši visā Latvijā turpinājām akciju "Pastkastīte – mājas vizītkarte!", ko uzsākām 2020. gadā. 

Katrā ziņā darījām visu, lai festivāls neizplēnē. Pagājušajā gadā atguvām iekavēto – ar astoņiem koncertiem, grāmatas "Pastkastīšu albums" izdošanu un izstādi ""Bilžu" mūziķu pastkastītes Latvijā 2020–2023" nosvinējām festivāla 35. jubileju.

Nebija viegli izvēlēties šī gada izstādes tēmu. Tā atnāca kā tāds eņģeļa pieskāriens, kad savā datorā kādā naktī kādā garā rakstu darbā ieraudzīju savas daudzās lietotās daudzpunktes. Man patīk šī zīme… Tā sākās izstāde "Punktojam!".

Ja jums būtu jāizvēlas grupas, kas savu pastāvēšanu ir noslēgušas, bet kas ir bijušas savulaik atzinīgi novērtētas, kuras apvienības jūs gribētu redzēt atgriežamies uz skatuves?

Šad un tad man ir izdevies sarunāt uz atkalsatikšanos mūziķus, kuri savus instrumentus varbūt spēlē vairs tikai mājas ballītēs un savai labsajūtai. To vidū ir bijusi grupa "Vaidava", arī pagājušā gada viesus "Marana" es labprāt dzirdētu vēl un vēl. Tas, ko dara Valts Pūce, vienmēr ir kvalitātes rādītājs. Bet ļoti, ļoti uz skatuves es gribētu atkal redzēt grupu "Remix". Ceru, ka tā būs…

Mūzikas un mākslas festivāls "Bildes"

  • Senākais mūzikas un mākslas festivāls Latvijā.
  • Pirmo reizi notika 1985. gadā Rīgas Politehniskā institūta studentu klubā, Anglikāņu baznīcā.
  • Šī gada sākumā saņēma Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balvu par ieguldījumu Latvijas pasākumu nozarē.
  • "Bilžu" programma pagājušajā nedēļā tika atklāta ar izstādi "Punktojam!" tirdzniecības centrā "Spice" (apskatāma līdz 8. novembrim, kā arī VEF Kultūras pils vestibilā 17. novembrī "Bilžu" Noslēguma koncerta laikā).

