No 23. oktobra līdz 8. novembrim mūzikas namā "Daile" un VEF Kultūras pilī jau 36. reizi skanēs mūzikas un mākslas festivāls "Bildes", pulcējot visdažādāko žanru un vecumu mūziķus un visu paaudžu klausītājus.
Kopš 1985. gada rudens "Bilžu" rīkotāja un festivāla dvēsele ir Tija Auziņa, kurai ir izdevies panākt, ka festivāls kļuvis ne vien par mūziķu un mākslinieku kopā sanākšanas vietu, bet arī par plašāko un daudzveidīgāko latviešu populārās mūzikas sarīkojumu. 2024. gadā Tija Auziņa "Zelta Mikrofona 2025" ceremonijā saņēma balvu "Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā". Savukārt "Bilžu" unikālajā gaisotnē notikušas spilgtas debijas, ieskaitot grupas "Opus Pro", "Time After Time", "Rīgas viļņi", "Labvēlīgais tips", "Dzidriņas Megasistēma", "Rebel", "Putnu balle", "Mirta un Hot Acoustic", "Stiprās sievas" un citas.
Ceturtdien, 23. oktobrī, plkst. 19 mūzikas namā "Daile" festivāls sāksies ar Blūza koncertu, ko vadīs Jānis Bukums. Šo koncertu tradīcija tiek kopta jau no deviņdesmitajiem gadiem un šobrīd ir viena no nedaudzajām iespējām plašākai sabiedrībai redzēt un dzirdēt Latvijas blūzmeņus uz vienas skatuves. Koncertā uzstāsies Ainars Pūpols un "[Pī] Blues", "Exiled in Brussels", "Vocada", Laimis Rācenājs, "Vanadziņa Trio +", Edgars Rubenis, Antonija Dombrovska un Māris Lasmanis, "Royal Foxes", Mārcis Kalniņš & "Blues Mastery", IGO un Aivars Hermanis, Māris Repšs un "Los Polidos".
Sarunā ar Tiju Auziņu – par "Bilžu" fenomenu un to, ar ko tās pārsteigs šogad.
Kas, jūsuprāt, ir būtiskākie mūzikas un mākslas festivāla "Bildes" akcenti šogad?
T. Auziņa: Mūzikas un mākslas festivāls "Bildes" turpina ievērot tradīcijas, un tas ir būtiski. Tajā piedalās jaunie un veterāni, bērnu kolektīvi un pieredzējuši mūziķi – veterāni... Metālisti, rokmūziķi, blūzmeņi, dziesminieki. Populārie un mazpazīstamie… Visi kopā! Katrs koncerts, kolektīvs, mākslinieks, kurš piedalās festivālā, mums ir būtisks. Un, protams, svarīga festivāla sastāvdaļa ir mūsu uzticīgie klausītāji un skatītāji.
Par katru koncertu varētu teikt, ka tas ir "festivāls festivālā" ar padsmitiem grupu, izpildītāju vai īpaši festivālam radītiem projektiem. Mērķauditorija – sākot no tiem, kas, mācoties kādā no augstskolām, pieredzēja "Bilžu" dzimšanu Rīgas Politehniskā institūta Studentu klubā 1985. gadā… Tagad uz "Bildēm" viņi nāk jau kopā ar bērniem, mazbērniem un pat mazmazbērniem.
Manuprāt, jauki ir tas, ka klausītāju, kurš atnāk uz kādu no koncertiem, varam ieinteresēt arī par kādu stilistiski citādu "Bilžu" koncertu.
Teicāt, ka katrs koncerts ir "festivāls festivālā". Kas skanēs pirmajā koncertā?
Sākam ar Blūza koncertu, un zinu, ka tie, kuriem tā pa īstam patīk blūzs, noteikti būs 23. oktobra koncertā mūzikas namā "Daile". Es aicinātu šo koncertu apmeklēt arī tos, kam blūza mūzika patīk tikai mazliet, jo ir iespēja, ka šis mūzikas žanrs iepatiksies vēl vairāk. Pat tad, ja šķiet, ka blūzs nav jūsu mūzika, atnāciet – es ticu, ka iepatiksies.
Izpildot tradicionālo blūzu, uz skatuves kāps ne tikai pieredzējuši un rūdīti vecmeistari – Jānis Vanadziņš, Ainars Pūpols, Gints Žilinskis, Māris Repšs un citi –, bet arī mūziķi, kurus nevaram uzskatīt par regulāriem blūzmeņiem. Aivaram Hermanim ir blūza manierē rakstītas dziesmas, ko savulaik izpildīja grupa "Remix". Šajā koncertā tās atkal skanēs Igo izpildījumā. Kurš gan nezina "Komunālo blūzu" un "Kaimiņu dejas"? Laimis Rācenājs, kurš pārstāv gan popmūzikas, gan džeza, gan pasaules mūzikas žanrus, arī gatavo pārsteigumu. Vēl jāpiemin arī mūziķu sastāvs "Exiled in Brussels" – kārtīgs eirokrātu blūza kvartets, kurš pirms astoņiem gadiem esot sācies kā dabisks dvēseles kliedziens pēc mājām vientuļajos Eiropas Parlamenta gaiteņos darbdienu vakaros. "Bildēs" šis kolektīvs ir uzstājies jau reizes trīs, un tajā joprojām spēlē Eiropas Parlamenta viceprezidents Roberts Zīle, Viņa Majestātes Karaļa ieceltais lords Saīds Kamals, Jans Krelina no Čehijas un Kārlis Būmeisters, kurš savu muzikālo karjeru savulaik iesāka bērnu vokālajā ansamblī "Dzeguzīte’’.
Ar ko pārsteigs pārējie festivāla koncerti?
Pārējie koncerti norisināsies VEF Kultūras pilī – 1. novembrī Lielajā zālē koncertā bērniem tiks gan dziedāts, gan dejots. Ļoti lepojos ar lieliskajiem kolektīviem – "Knīpām un knauķiem", "Dzeguzīti", "Kolibriem", "Momo", "Notiņām" no Valmieras, "Poppy", "Tev un man", "Vējā" – un to vadītājām, kas gadu no gada cītīgi gatavojas šim koncertam. Šogad atkal dzirdēsim arī bērnu un jauniešu vokālās studijas "Nots" priekšnesumu un varēsim vērot deju studiju "Dzirnas" un "Ritms", kā arī Iecavas mazo stepa dejotāju priekšnesumus. Uzdziedās arī Normunds Rutulis un Agnese Rakovska. Bet starpbrīdī – vēdera prieki! Jau tradicionāli visi koncerta apmeklētāji varēs degustēt slaveno un īpaši garšīgo "Druvas" saldējumu, kas top Kurzemē Saldus pusē.