Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos dīzeļdegvielas vidējā cena kopš konflikta Tuvajos Austrumos saasināšanās palielinājusies par aptuveni 20%, bet 95. markas benzīna cena pieaugusi par 5–7%, liecina aģentūras LETA apkoptie dati.
"Circle K" – 1,634 eiro par litru
Degvielas mazumtirgotāja SIA "Circle K Latvia" degvielas kategorijas vadītājs Gatis Titovs atzina, ka 95. markas benzīna vidējā cena "Circle K" degvielas uzpildes stacijās ir pieaugusi par aptuveni 5% – no 1,554 eiro par litru 27. februārī līdz 1,634 eiro par litru pirmdien. Dīzeļdegvielas vidējā cena "Circle K" stacijās Latvijā ir pieaugusi par aptuveni 18% – no 1,544 eiro par litru 27. februārī līdz 1,814 eiro par litru pirmdien. Viņš skaidroja, ka dīzeļdegvielas cenas ir jūtīgākas pret tirgus svārstībām, jo tās īpatsvars kopējā degvielas patēriņā Latvijā ir būtiski lielāks – aptuveni 80%.
Jautāts, kādēļ degvielas cenām ir novērojams tik straujš kāpums, Titovs sacīja, ka degviela ir biržā kotēts produkts, kura cena dienas laikā var svārstīties pat par vairākiem desmitiem ASV dolāru. Bet to nevajagot jaukt ar naftas biržu, jo šīs vērtības savstarpēji korelē, bet tās nav viennozīmīgi atkarīgas viena no otras. Piemēram, "Brent" jēlnaftas cena pēdējās nedēļas laikā ir pieaugusi aptuveni par 45%, tad dīzeļdegvielas biržas cenas ir pieaugušas par vairāk nekā 70%. Pēc viņa teiktā, līdzīga situācija var veidoties arī pretējā virzienā – kad naftas cenas krīt straujāk nekā degvielas biržu cenas.
Uz jautājumu, kas degvielas cenās sagaidāms turpmākajās nedēļās, "Circle K" pārstāvis atbildēja, ka situācija patlaban ir ļoti grūti prognozējama pat dažu dienu perspektīvā, jo spiediens uz degvielas cenām saglabājas, taču turpmākā attīstība galvenokārt būs atkarīga no ģeopolitiskās situācijas.
"Neste" – 1,617 eiro
"Degvielas tirgotāja SIA "Neste Latvija" pārstāvji sacīja, ka degvielas cenas ietekmē daudzi faktori, tostarp pasaules tirgus cenas, valūtas kursi, nodokļi un vietējā konkurence. Tādēļ "Neste Latvija" pārstāvji sacīja, ka turpmāko degvielas cenu attīstību ir grūti prognozēt. Aģentūras LETA apkoptie dati liecina, ka 95. markas benzīna vidējā cena "Neste Latvija" degvielas uzpildes stacijās ir pieaugusi par aptuveni 7,1% – no 1,507 eiro par litru 27. februārī līdz 1,617 eiro par litru pirmdien. Dīzeļdegvielas vidējā cena "Neste" stacijās Latvijā ir pieaugusi par aptuveni 20% – no 1,497 eiro par litru 27. februārī līdz 1,797 eiro par litru pirmdien.
"Viada" – 1,636 eiro
Degvielas mazumtirgotāja AS "Viada Baltija" pārstāvji informēja, ka 95. markas benzīna vidējā cena "Viada Baltija" degvielas uzpildes stacijās ir pieaugusi par aptuveni 6,4% – no 1,538 eiro par litru 27. februārī līdz 1,636 eiro par litru pirmdien. Dīzeļdegvielas vidējā cena "Viada Baltija" stacijās Latvijā ir pieaugusi par aptuveni 17,3% – no 1,534 eiro par litru 27. februārī līdz 1,799 eiro par litru pirmdien. Uzņēmumā skaidroja, ka dīzeļdegvielas pieprasījums ir būtiski lielāks nekā benzīnam, kā arī patērētāju segments atšķiras, jo dīzeļdegvielu lielā apmērā patērē pārvadātāji un lauksaimnieki, savukārt benzīnu – privātpersonas.
"Viada Baltija" pārstāvji norādīja, ka paaugstinātas patērētāju aktivitātes dēļ degvielas krājumi tiek izpirkti ļoti ātri, kā arī jaunie krājumi tiek iepirkti par būtiski augstākām cenām, kas atspoguļojas mazumtirdzniecības cenā.
Saglabājoties pašreizējai ģeopolitiskajai situācijai, kompānijā tuvākajās nedēļās prognozē turpmāku degvielas cenu pieaugumu.
"Viršos" cenu kāpums mazāks
Energoresursu tirgotāja AS "Virši-A", kas strādā ar zīmolu "Virši", naftas produktu aprites un analīzes grupas vadītājs Kaspars Meinuzs norādīja, ka "Viršu" tīklā 95. markas benzīna vidējā cena kopš Tuvo Austrumu konflikta saasināšanās ir pieaugusi par vidēji astoņiem centiem litrā, bet dīzeļdegvielas vidējā cena – vidēji par 26 centiem litrā. Viņš akcentēja, ka 95. markas benzīna biržas cena ir pieaugusi par aptuveni 155 ASV dolāriem par tonnu jeb 13 centiem litrā, bet dīzeļdegvielas biržas cena kāpusi par 408 ASV dolāriem par tonnu jeb aptuveni 37 centiem litrā, tādējādi "Viršu" tīklā cenu kāpums ir bijis mazāks. Meinuzs norādīja, ka šā brīža situāciju degvielas tirgū un mazumtirdzniecības cenas galvenokārt nosaka straujais biržas cenu kāpums.
Draudot vēl nepieredzēta enerģētikas krīze
Ekonomisti brīdina, ka patērētāji un uzņēmumi pasaulē vairākas nedēļas vai pat mēnešus varētu saskarties ar degvielas cenu pieaugumu, pat ja šis karš ātri noslēgtos, jo naftas piegādātājiem būtu grūtības ātri pilnībā atjaunot darbību, ņemot vērā bojātās rūpnīcas un loģistikas tīklus, kā arī paaugstinātos riskus preču transportēšanai.
Bijušais Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) naftas nodaļas vadītājs Nīls Atkinsons intervijā raidorganizācijai CNBC teicis, ka enerģijas tirgi vēl nekad nav pieredzējuši Hormuza jūras šauruma faktisku slēgšanu. Ja vien kaut kas visai drīz nemainīsies, "mums draud izšķiroša un vēl nepieredzēta enerģētikas krīze", sacīja Atkinsons. Analītiķi skaidro, ka Irāka un Kuveita jau sākušas apturēt naftas ieguvi, un līdzīgs scenārijs draud arī Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Saūda Arābijai, ja Hormuza jūras šaurums ilgu laiku būs slēgts. "Visā pasaulē ir naftas rezerves, taču gadījumā, ja šis jūras šaurums ilgstoši būs slēgts, šīs naftas rezerves, ja tās tiks izmantotas, tiks izsmeltas, un mēs nonāksim situācijā, kad naftas ieguve faktiski tiks pārtraukta Irākā un, iespējams, arī Kuveitā. Varbūt pat arī Saūda Arābijā. Un tad mēs nonāksim krīzē, kādu mēs vēl nekad neesam pieredzējuši," izteicās Atkinsons. Atbildot uz jautājumu, ko tas nozīmētu naftas cenām, viņš sacīja, ka "šādai situācijai nav precedenta. Kāpums var būt milzīgs".
Pa Hormuza jūras šaurumu tiek veikta piektā daļa pasaules jēlnaftas un sašķidrinātās gāzes pārvadājumu, taču kopš ASV un Irānas kara tankkuģu satiksme pa to ir gandrīz apstājusies.
Strauji pieaug arī gāzes cena. Kā vakar ziņoja AFP, Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien uz brīdi pieauga par apmēram 30% līdz 69,5 eiro/MWh. Tomēr cena nav pakāpusies tik augstu kā 2022. gadā, kad Krievija sāka pilna mēroga uzbrukumu Ukrainai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu