Ceturtdien, 30. oktobrī, Jūrmalas dome pieņēma lēmumu, ka visiem Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem no 1. janvāra tiks piešķirta 90% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim par mājokli.
Šāda atlaide gan nebūs par pilnīgi visu mājokļa vērtību – 90% atlaidi piemēros nekustamā īpašuma nodoklim (NĪN) vai tā daļai, kas aprēķināts par mājokli ar kadastrālo vērtību līdz 56 915 eiro.
Jūrmalā deklarētie iedzīvotāji, kam pieder nekustamie īpašumi, jau vairākus gadus saņem 90% atlaidi nodoklim par īpašumā esošo zemi. Tātad no nākamā gada atlaide būs ne tikai par zemi, bet arī par mājokli.
Idejas iniciators ir nupat domes priekšsēdētāja krēslu atstājušais, tagad Jūrmalas domes deputāts Gatis Truksnis. Domes sabiedrisko attiecību nodaļa viņu citē: "Šis Jūrmalas domes pieņemtais lēmums ir ne tikai mans izpildītais solījums jūrmalniekiem, bet arī mana stingra pārliecība – iedzīvotājiem nav jāmaksā īpašuma nodoklis par savu vienīgo dzīves vietu. Šobrīd valsts likumdošana aizliedz pašvaldībām noteikt 0% nodokli, tādēļ esam pieņēmuši lēmumu par maksimāli lielāko atlaidi, kādu šobrīd pieļauj likums, – 90% atlaidi. Bet es uzskatu, ka valstij ir beidzot jāpieņem politisks lēmums un jāļauj pašvaldībām pašām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes saviem iedzīvotājiem. Esam vienīgā pašvaldība, kur šo maksimālo 90% atlaidi, kā arī daudzus citus atbalsta veidus nodrošina visiem Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem."
Kā informē Jūrmalas domes sabiedrisko attiecību nodaļa, saskaņā ar domes pieņemtiem noteikumiem 90% atlaidi piemēros nodoklim vai tā daļai, kas aprēķināts par mājokli no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro. Arī tiem iedzīvotājiem, kuru mājokļi ir dārgāki un ēku kadastrālā vērtība pārsniedz minēto summu, tai nodokļa daļai, kas aprēķināta līdz 56 915 eiro, tiks noteikta 90% atlaide.
Atlaide nākamgad pienāksies visiem Jūrmalas iedzīvotājiem (nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem), kuri šajā mājoklī būs deklarējuši savu pamata dzīvesvietu līdz šā gada 31. decembrim.
Jūrmalā šobrīd ir 22 tūkstoši mājokļu īpašumu, kuros deklarēti Jūrmalas iedzīvotāji, 89% gadījumos šiem mājokļiem kadastrālā vērtība nepārsniedz noteiktos 56 915 eiro – tas nozīmē, ka 89% jūrmalnieku īpašumiem nodoklim par mājokli tiks pilnībā piemērota 90% atlaide, informē pašvaldība.
Vairākām nodokļu maksātāju grupām 90% atlaide nodoklim par mājokli tiks piešķirta visam mājokļa īpašumam neatkarīgi no kadastrālās vērtības: trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, politiski represētajām personām, kā arī daudzbērnu ģimenēm. Noteikumi "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā" tiks nosūtīti Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai, un plānots, ka stāsies spēkā no 2026. gada 1. janvāra.
Uzziņa
Nodoklis – 400 eiro vietā var dabūt 40 eiro
- Likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" teikts: "Nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai."
Saskaņā ar likumu zemei tiek piemēroti 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Dzīvojamām mājām piemēro šādu NĪN:
a) 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro,
b) 0,4 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 eiro, bet nepārsniedz 106 715 eiro.
c) 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 eiro.
- Nodokļa aprēķina piemērs jūrmalniekam. Pieņemsim, ka kādam jūrmalniekam pieder 1000 kvadrātmetru zemes un 100 kvadrātmetru dzīvojamā māja. Zemes kadastrālā vērtība: 20 000 eiro, ēkas kadastrālā vērtība – 50 000 eiro. Bez pašvaldības noteiktajām atlaidēm ikgadējais NĪN šim jūrmalniekam par zemi būtu 300 eiro (ar nodokļa likmi 1,5%), par ēku – 100 eiro (ar nodokļa likmi 0,2%), tātad kopā tie gadā būtu 400 eiro. Bet jau patlaban jūrmalniekiem piešķir 90% atlaidi nodoklim par zemi, attiecīgi šis jūrmalnieks par zemi maksā tikai 30 eiro nodokli. Pēc jaunās kārtības, kad 90% atlaide NĪN būtu gan par zemi, gan par ēku, tad šis konkrētais jūrmalnieks nākamgad par ēku maksās nevis 100 eiro, bet tikai 10 eiro NĪN. Tātad kopā gadā par zemi un ēku – 40 eiro. Kā minēts – mājokļiem ar augstāku kadastrālo vērtību nodokļa lielums ir cits, iepriekšminētais piemērs attiecas uz ēku, kuras kadastrālā vērtība nepārsniedz 56 915 eiro.
