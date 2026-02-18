Pirmais padoms, ko saaukstēšanās laikā mēdz dot, ir iedzert ingvera tēju. Tas kopā ar medu un citronu nāks par labu veselībai. Ingvers kā garšviela un dabiskās medicīnas līdzeklis zināms vairāk nekā 2000 gadu. Tiek uzskatīts, ka pirmo reizi tas minēts senajos ķīniešu rakstos.
Taču nemaz nav jāgaida slimība! Ziemā ingveru der piešaut arī ikdienas ēdienreizēs. Ēdienos to lieto svaigu, marinētu, konservētu, kā sukādes, kaltētu vai pulvera veidā.
Ingvera tēja
• 4–6 plānas šķēlītes svaiga ingvera
• 1,5– 2 krūzes ūdens
• puscitrona sula
• 1–2 ēdamkarotes medus
Ingveru nomizo un sagriež plānās šķēlēs. Liek katlā ar ūdeni un vāra 10–20 minūtes. Ja nepieciešams, pievieno vēl dažas šķēlītes, lai garša būtu spēcīgāka. Noņem no uguns un lej krūzē, papildina ar citrona sulu vai šķēlītēm. Kad tēja mazliet padzisusi, pievieno medu.
Ingvera sukādes
Ingvera sukādes izmanto gan dažādu ēdienu gatavošanai, gan tāpat pie tējas, gan kā našķi. Sukādes var nopirkt, taču var arī pagatavot pats. Ingveru sagriež šķēlītēs un liek karstā cukura sīrupā. Uzvāra, ļauj vārīties minūti, tad katliņu noceļ no uguns un atdzesē.
Tā atkārto vairākas reizes, līdz ingvera gabaliņi kļuvuši caurspīdīgi. Katliņā ingveru apmaisa, lai šķēlītes nesalīp.
Kad ingvers padzisis, ar putu karoti izņem, liek uz šķīvja, lai apžūst. Kad ingvers sauss, pārkaisa cukuru, saber burkā ar cieši noslēdzamu vāciņu.
Sukādes var likt pie tējas, sagriežot mazākos gabaliņos, pievienot kēksiem, cepumiem.
Ķirbju zupa ar ingveru
• 500 g rīvēta ķirbja mīkstuma
• 2 vidēji kartupeļi
• sīpols
• puravs
• divas ķiploka daiviņa
• 2 ēdamkarotes olīveļļas
• 100 ml saldā krējuma
• ēdamkarote rīvēta ingvera
• pustējkarotes sāls
• pustējkarote maltu melno piparu
Ķirbi, kartupeļus, puravu un sīpolu sagriež mazos gabaliņos un pannā apcep olīveļļā. Pievieno rīvētu ingveru, melnos piparus, sakapātu ķiploku, uzlej nedaudz ūdens, uzliek vāku un sutina, kamēr dārzeņi mīksti. Tad sablendē, pievieno saldo krējumu un sāli. Pasniedz ar sakapātiem zaļumiem un grauzdiņiem. Garšo labi, bet ķirbis nav jūtams, jo dominē ķiploks un ingvers. Garšas dažādošanai saldā krējuma vietā var izmantot kokospienu vai kausēto sieru.
Pateicoties tā nedaudz asajai, pikantajai un viegli dedzinošajai garšai, ingveru var pievienot gan pamatēdieniem, gan dažādiem desertiem.
Kā iemarinēt ingveru
Nomizo sakni, pēc iespējas plānāk sagriež šķēlītēs. Visvieglāk to izdarīt ar virtuves kombainu, sašķēlējot ingveru perpendikulāri šķiedrai. Šķēlītēm jābūt plānām, citādi ingvera šķiedras ķersies zobos. Vāra trīs ūdeņos (kad uzvārās, ūdeni nolej; šī procedūra noņems sīvumu). Pēdējo reizi pielej baltvīna etiķi (rīsu etiķi), pieliek mazliet sāls un cukura. Pilda burciņā.
Ja vēlas izteiktāku rozā krāsu, marinādi papildina ar granātu vai biešu sulu.
Jāiegaumē, kā ingveru ēst! Tā nav garšviela, ko uzliek uz suši. Marinētais ingvers domāts, lai atbrīvotu garšu. Pēc viena suši apēšanas uzēd ingveru. Tad ķeras klāt nākamajam suši. Tas ir tāpat, kā degustējot vīnu, kad pēc katra malka mutes dobums tiek izskalots ar ūdeni.
Marinēto ingveru var ēst kā piedevu pie zupām, arī uz maizes, izmantot daudz kur citur.
Uzziņa
• Pērkot ingveru, svarīgi, lai sakne ir stingra un nav savītusi.
• Kaltētam ingveram ir izteiktāka garša nekā svaigam garšaugam.
• Kaltētu ingveru ieteicams uzglabāt ne ilgāk par gadu.
• Svaigu šo garšaugu vislabāk turēt ledusskapī, ko ieteicams izlietot mēneša laikā. Siltumā tas var izdzīt asnus.
• Ingvera tēju vai sukādes labāk lietot dienas pirmajā pusē, jo ingvers paaugstina enerģiju un sniedz možumu.
