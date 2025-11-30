Cepot piparkūkas, gatavojot īpašu kūku, saiņojot dāvanas, dekorējot māju, radām svētku gaisotni un aromātu visā mājā.
Pamatnei:
- 400 g piparkūku
- 100 g sviesta
Krēmam:
- 400 g krēmsiera
- 200 g skābā krējuma
- 140 g cukura
- 3 ēdamkarotes kukurūzas cietes
- 4 olas
- 1 tējkarote citrona sulas
Virsai:
- 100 g skābā krējuma
- 400 g dažādu ogu
Pagatavošana
Piparkūkas samaļ, pievieno izkausētu sviestu un samaisa. Kūkas formā ieklāj cepampapīru. Kārto cepumu masu tā, lai būtu nosegtas arī formas malas. Piepresē.
Olas sajauc ar cukuru un kukurūzas cieti. Pieliek krēmsieru, krējumu un citrona sulu. Visu rūpīgi samaisa un lej kūkas formā pāri piparkūku pamatnei. Cep cepeškrāsnī 160 oC stundu. Atdzesē.
Uzlej krējumu un ievieto ledusskapī uz nakti, lai sastingst. Kad tas noticis, kūku izņem no formas un dekorē ar ogām. Var uzbārstīt pūdercuku.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem