Ziedu veikalā nopirku mazu kaktusiņu ar daudziem ziedpumpuriem. Uzziedēja četri tumši violeti, ļoti skaisti ziediņi, pārējie pumpuri nemanot pazuda. Pagājuši divi gadi, bet kaktuss vairs nav ziedējis, aug tikai lielāks. Ir jauni pieaugumi, kas arī pēc izstādīšanas nezied. Augu reizēm mēsloju ar 'Vito'. Kas kaiš kaktusam? Jautā Inese Rīgā.

Kaktusa nosaukums ir Ceilmana mamilārija (Mammillaria zeilmanniana). Nelielais lodveida kaktuss ir gluži piemērots iesācējiem, bet izskatās, ka šajā gadījumā augs tiek laistīts arī ziemā.

Ceilmana mamilārija ir viens no iecienītākajiem kaktusiem. Nav nekāds brīnums, jo ziedu vainags ir ļoti skaists. Auga dzimtene ir Meksika, ASV, Dienvidamerika. Mamilārijas diametrs ir līdz 8 cm. Zied arī samērā jauni augi, tāpēc audzētāji tos iemīļojuši.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē