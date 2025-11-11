Savulaik, meklējot māju ģimenei, Katrīna Jaunslaviete- Ķipure ar vīru Kristapu zinājuši, ka grib to laukos. Nu jau nepilnus deviņus gadus viņi saimnieko "Atpūtās" Variešu pagastā. Katrīna atzīst, ka pamazām viena ideja papildināja otru, un tagad viņa audzē, ražo un piedāvā citiem lauku labumus, kā arī uzņem viesus. 

Šoruden Katrīnu redzējām Latvijas televīzijas raidījuma "Īstās latvju saimnieces" dalībnieču vidū. Lai arī uzvarētājas gods ticis citai, viņai ir savējais – Saimniece Katrīna. Tā viņa daudziem zināma ar saviem ražotajiem produktiem.

Garšo citādi

Iesākumā, sākot saimniekot Atpūtās, Katrīna pat nebija domājusi par dārzu, kur nu vēl kaut ko audzēt. Bija jārūpējas par ēkas un pagalma sakārtošanu, jo īpašums, kurā neviens kādu laiku nebija dzīvojis, bija krietni nolaists. Pirmais solis bija zaļumu audzēšana mazajā siltumnīcā un to pārdošana. Tad arī pamazām paplašinātas dārza dobes un uzcelta lielāka siltumnīca, bet ziemas sezonā istabā audzēti mikrozaļumi. Pēc tam sākts ražot pastu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē