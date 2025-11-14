Ātri pagatavojams kārums pēcpusdienas tējai vai kafijai.
Sastāvdaļas
- 375 g kārtainās mīklas
- 5 āboli
- 2 ēdamkarotes gabaliņos sagriezta sviesta
- 4 ēdamkarotes aprikožu ievārījuma
- 1 tējkarote vaniļas esences
- svaigi spiesta 1 citrona sula
- 2 ēdamkarotes cukura
Pagatavošana
Cepeškrāsni sakarsē līdz 220 oC. Plātī ieklāj cepampapīru. Uz miltiem apkaisītas virsmas mīklu izveltnē aplī un liek uz plāts.
Ābolus nomizo un sagriež plānās šķēlītēs. Apviļā citrona sulā un kārto uz mīklas, atstājot ap 3 cm platu malu. Malas nedaudz uzloka, lai cepšanas laikā neiztecētu sula. Uzliek sviesta piciņas, apslaka ar vaniļas esenci un pārkaisa ar cukuru.
Cep 15–20 minūtes, līdz āboli kļūst mīksti un mīkla kraukšķīga. Katliņā sasilda aprikožu ievārījumu un pārziež āboliem.
Pasniedz karstu ar saldējumu vai putukrējumu.
