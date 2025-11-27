Laikam kļūstot aukstākam, aizvien vairāk kārojas kāda silta un sātīga ēdiena. Viens no produktiem, kas lieliski iederas rudens un ziemas maltītēs, ir skābētie kāposti. Iedvesmai - kāpostu zupas veģetārais variants.
Skābēto kāpostu sāļi skābā garša ir iecienīta un labi iepazīta latviešu virtuvē. No skābētiem kāpostiem var uzvārīt klasisko kāpostu zupu, tos arī pievienot salātiem un uzkodām.
Skābēti jeb fermentēti kāposti ir veselīgs un ļoti vēlams produkts zarnu traktam, jo to sastāvā esošās labās baktērijas jeb probiotikas palīdz atjaunot baktēriju līdzsvaru zarnu traktā. Savukārt šķiedrvielas ir svarīgas, jo labvēlīgi ietekmē vielmaiņu, regulē holesterīna un glikozes līmeni asinīs, rada sāta sajūtu, kā arī veicina gremošanu un regulāru vēdera izeju.
Padomi
- Ja kāposti ir ļoti skābi, pirms gatavošanas tos viegli noskalo.
- Skābēti kāposti var uzpūst vēderu. Ja ikdienā nav ierasts tos ēst, vēlams sākt ar nelielu porciju – vienu ēdamkaroti.
Skābētu kāpostu zupa
- 500 g skābētu kāpostu
- 2 kartupeļi
- 1 liels sīpols
- 1 burkāns
- 1 saldā paprika
- 2 ķiploka daiviņas
- 1 litrs dārzeņu buljona (ne-veģetāriešiem gaļas buljona)
- 2 ēdamkarotes tomātu pastas
- 1 ēdamkarote sviesta
- 1 tējkarote ķimeņu
- 1 tējkarote kūpinātas saldās paprikas
- 3 lauru lapas
- melnie pipari, ķimenes
- sāls, cukurs
- 1 ola
Pagatavošana
Sīpolu sagriež mazos gabaliņos. Pannā izkausē sviestu un apcep sīpolu. Uz rupjas rīves sarīvē burkānu, pieliek apceptajiem sīpoliem. Kartupeļus nomizo, sagriež gabaliņos un pievieno pannas saturam. Dažas minūtes visu sautē. Pieliek tomātu pastu, kāpostus, ķimenes, lauru lapas, sāli, melnos piparus un šķipsnu cukura.
No pannas dārzeņu masu pārliek katlā. Pielej buljonu un vāra, līdz kāposti mīksti. Tad pieliek kubiņos sagrieztu papriku un vāra vēl 10 minūtes.
Sarīvē ķiplokus uz smalkās rīves un kopā ar kūpināto papriku pieber zupai. Pasniedz ar gabaliņos sagrieztu vārītu olu.
Zupu var ēst ar skābo krējumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem