Lai gan ziema klāt, dārzā, noliktavās un pagrabā vienmēr kāds darbiņš atradīsies.
16.–17.12. (līdz pusdienai). Ziedu dienas. Griež skujkoku zarus rotājumiem un sala jutīgo augu piesegšanai. Cērt Ziemassvētku egles un eglītes. Ja sniega nav, griež klūgas pinumiem.
17.12. (no pusdienas). Lapu diena. Aplaista telpaugus un mitrina to lapas. Ja laiks lietains, iespēju robežās jānovada liekais mitrums no sējumiem un stādījumiem. Mēģina diedzēt sīpolus lokiem.
20. (no pēcpusdienas)–22.12. (līdz pusdienai). Augļu dienas. Cep piparkūkas un gatavo citus svētku našķus. Skābē kāpostus. Gatavo ievārījumus, salātus, sukādes no augļiem un dārzeņiem.
