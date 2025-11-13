“Darbošanās pie stropiem man ir kā meditācija, saikne ar dabu un atslodze pēc ikdienas steigas,” teic biškope un zīmola "Mežapuķu medus" radītāja Dace Purvinska no Baldones, kura ar biškopību nodarbojas jau trešajā paaudzē.

Turpina dzimtas tradīciju

Dace sevi sauc par mazo biškopi, jo viņas pārziņā ir tikai 20 bišu saimju. “Esmu vēl biškopības ceļa sākumā – ar šo arodu nodarbojos vien septiņus gadus,” sarunu iesāk Dace. “Pirms tam ar bitēm Ilūkstē saimniekoja vīratēvs, bet pēc viņa aiziešanas aizsaulē ar vīru nolēmām turpināt dzimtas tradīcijas. Mūsu priekšstats par biškopību bija diezgan romantizēts, tāpēc lēmums šķita viegls un pašsaprotams.”

Tolaik Dace strādāja biznesa vidē un vadīja starptautisku uzņēmumu, tāpēc bitēm varēja veltīt maz uzmanības. Turklāt viņa atzīst, ka sākumā jutusi diskomfortu, jo bija pieradusi būt droša un zinoša savā profesionālajā darbā, bet biškopībā zināšanu trūka. Lai gūtu stabilu pamatu jaunajam arodam, Dace pabeigusi pieaugušo tālākapmācības kursus biškopībā Ogres tehnikumā.

 

