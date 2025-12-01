Neprecīzs mērījums ir vislielākā kļūda, ko var pieļaut remontdarbu un būvniecības laikā. Ja kļūdu mērījumos atklāj par vēlu, nāksies atkārtot iepriekšējos soļus, lai problēmu atrisinātu. Neprecīzu mērījumu var veikt arī ar darbam neatbilstīgām lāzera mērierīcēm, ar kurām daudzi aizstājuši klasiskos rokas instrumentus.

Krustlīniju lāzera līmeņrāži

Atlases parametru kopums

Izvēloties krustlīniju lāzera līmeņrādi, jāņem vērā vairāki faktori. Mazāk svarīgs ir, piemēram, korpusa materiāls.

Zīmols. Ja vajadzīgi iespējami precīzāki mērījumi, jāizvēlas atpazīstama ražotāja mērinstruments. Kvalitatīvus krustlīniju lāzera līmeņrāžus ražo STABILA, Hilti, Milwaukee un Leica. Ieteicams izvairīties no Ķīnā ražotām mērierīcēm, instrumentiem ar neatpazīstamu zīmolu, uz kuru funkcionalitāti tiek taupīts, lai nodrošinātu zemāku cenu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē