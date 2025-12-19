Pašu veidota eglīte no dārzā vai mežmalā sagrieztiem zariem ir lielisks veids, kā radīt dabisku un ilgtspējīgu svētku dekoru. Tās izgatavošana ir vienkārša, un to var viegli pielāgot gan interjera stilam, gan vēlamajam izmēram.
Nepieciešamie materiāli
- dažāda garuma zari (garākais ~30 cm, īsākie 3–5 cm)
- koka bluķītis vai klucītis eglītes pamatnei
- karstās līmes pistole
- dārza šķēres
- izolācijas lente vai zīmulis
- dekoratīvās lampiņas
- dekori pēc izvēles, piemēram, balti bumbulīši
- lineāls, papīra loksne
Darba gaita
1. Uz papīra lapas nomēra un atzīmē 30 cm garu līniju eglītes apakšai un no tās uz augšu ar izolācijas lenti vai zīmuli iezīmē A veida kontūru, kas kalpos kā eglītes forma.
2. Kontūrā sakārto zarus, piegriežot vajadzīgo izmēru.
3 . Ar karsto līmi garāko zaru pielīmē pie koka bluķīša. Tālāk zarus līmē citu virs cita, katru pagriežot mazliet citā virzienā, lai veidotos zvaigznes forma.
4. Nobeigumā eglīti izrotā ar maziem dekoriem pēc izvēles un aptin ar spuldzīšu virteni, radot mājīgu svētku noskaņu.
