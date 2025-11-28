No 13. novembra ikvienam interesentam pieejams ērti lietojams Latvijā vienīgais nacionāla mēroga tirgu digitālais ceļvedis,
Tas vienkopus apvieno Latvijas tirgus, tirdziņus un saimniecības no dažādiem novadiem, padarot vietējo pārtiku pieejamāku un stiprinot tirgu kultūru.
Bezmaksas platformā tirguscelvedis.lv apkopota informācija par tirgiem visā Latvijā, arī vietējām iniciatīvām un pārtikas kustībām, lai atbalstītu gan vietējos zemniekus, gan veicinātu vietējas un sezonālas pārtikas pieejamību iespējami tuvāk savai dzīvesvietai.
Cilvēki var ērti plānot maršrutus, uzzināt, kur iegādāties sezonālus produktus un citus vietējos piedāvājumus, piemēram, uz kuru saimniecību doties ogu pašlasīšanā vai kur notiek zemnieku tirgi, par kuriem zina tikai vietējie.
Aptauja
Kā mazināt mājdzīvnieku klaiņošanu?
