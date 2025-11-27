Kāds būtu piemērots siltumnīcas izmērs tomātu audzēšanai? Jautā Viktorija F.

Viena un tā pati siltumnīca vienam var šķist liela, bet citam – maza. Tas atkarīgs gan no vajadzībām, gan iespējām. Īpaši svarīgs siltumnīcas izmērs ir tomātiem, kam nepatīk paaugstināts gaisa mitrums un vajadzīga brīva gaisa apmaiņa.

Jo plašāka siltumnīca, jo augiem labvēlīgāki apstākļi: ir vairāk vietas, labāka gaisa apmaiņa, ilgāk saglabājas siltums, naktīs gaiss tik strauji neatdziest. Rezultātā mikroklimats ir stabilāks, un augi mazāk cieš no krasām temperatūras svārstībām. 

Tomēr jāņem vērā, ka lielāku siltumnīcu būs grūtāk apkurināt un no rīta tā lēnāk iesils.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē