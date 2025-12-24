Pašu cepti Ziemassvētku cepumi piepilda māju ar saldu smaržu.
Viesu nama Baltā māja kafejnīcas pavārei Irēnai Genītei patīk darboties virtuvē. “Konditoreja ir mans hobijs. Ja esmu atradusi jaunu recepti un ir brīvs brīdis, nespēju mierīgi nosēdēt. Steidzami dodos uz virtuvi darboties,” stāsta pavāre. “Esmu radoša – ja kaut kas receptē nepatīk, sastāvdaļas pamainu. Ja izdodas garšīgāk pagatavot, esmu bezgala laimīga.”
Irēna atzīst, ka viņai patīk smilšu mīkla – tai var pievienot dažādas garšvielas un izcept vairāku veidu cepumus.
Smilšu mīkla (pamatmīkla)
- 580 g kviešu miltu
- 100 g kukurūzas miltu
- 250 g sviesta
- 250 g pūdercukura
- 3 olas
- 8 g vanilīna cukura
- 6 g sāls
Sviestu saputo ar pūdercukuru. Pa vienai piesit olas un saputo. Atsevišķā traukā sajauc miltus, kukurūzas miltus, sāli un vanilīna cukuru. Pēc tam sviesta masā pakāpeniski iemaisa miltu maisījumu. Samīca mīklu, sadala četrās daļās un veido cepumus.
Mīklai pievieno pūdercukuru, jo tas izšķīst labāk par smalko cukuru.
Cepumi ar ievārījuma pildījumu
- pamatmīkla
- 60 g mandeļu miltu
- biezas konsistences ievārījums
- pūdercukurs pārkaisīšanai
Pamatmīklu samīca kopā ar mandeļu miltiem, noliek stundu atpūsties istabas temperatūrā. Tad to izveltnē uz virsmas, kas apkaisīta ar miltiem. Ar apaļu formiņu izspiež cepumus. Pusei no tiem ar zvaigznes, eglītes, sirsniņas vai kādu citu formiņu vidū izspiež tukšus vidiņus. Cep cepeškrāsnī 180 grādos 7–8 minūtes. Gatavos cepumus atdzesē. Apaļajam cepumam uzsmērē biezu ievārījuma kārtu, virsū liek otru cepumu ar tukšo vidiņu. Apkaisa ar pūdercukuru.
Šokolādes cepumi
- pamatmīkla
- 30 g kakao pulvera
- šokolāde
- cukura rotājumi
Mīklu samīca ar kakao pulveri, atstāj stundu istabas temperatūrā. Pēc tam to izveltnē. Ar formiņām izspiež cepumus, cep cepeškrāsnī 180 grādos 7–8 minūtes. Dekorē ar izkausētu šokolādi un cukura rotājumiem.
Kokosriekstu skaidiņu cepumi ar balto šokolādi
- pamatmīkla
- baltā šokolāde
- tumšā šokolāde
- 2 ēdamkarotes kokosriekstu skaidiņu
Mīklu izveltnē. Ar apaļu formiņu izspiež cepumus. Pusei no tiem vidū izspiež mazu aplīti. Cep cepeškrāsnī 180 grādos 7–8 minūtes. Ļauj cepumiem atdzist. Izkausē balto šokolādi. Apaļajam cepumam uzsmērē balto šokolādi, virsū liek cepumu ar tukšo vidu. Uzber kokosa skaidiņas un dekorē ar izkausētu tumšo šokolādi.
Magoņu–citronu cepumi
Pamatmīkla
- 2 ēdamkarotes magoņu
- rīvēta citrona miziņa
- baltā šokolāde
- drupinātas pistācijas
Mīklai pievieno magones un citrona miziņu, samīca. Ļauj stundu atpūsties. Mīklu izveltnē, ar eglītes formiņām izspiež cepumus. Cep cepeškrāsnī 180 grādos 7–8 minūtes. Pēc tam katliņā izkausē balto šokolādi, ar to apsmērē cepumus. Pārkaisa ar drupinātām pistācijām.
