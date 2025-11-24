48. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Augļu dienā (24.11.) skābē kāpostus, konservē.
- Sakņu dienās (25., 26., 27.11.) pārbauda un sakārto noliktavas. Pārliecinās, vai ražu neapdraud grauzēji, nav pārāk silts vai sala gadījumā nesasals.
- Ziedu dienās (28., 29.11.) sakārto puķu sēklu krājumus. Pārliecinās, vai kaut kur nav pamesti un aizmirsti gladiolu un citu puķu sīpoli un gumi. Arī tiem vajag labus glabāšanas apstākļu. Sagatavo skujkoku zarus adventes rotājumiem un augu piesegšanai.
- Lapu dienā (30.11.) aplaista telpaugus.
Pārdomas
Tā nu tas notiek, ka novembrī piemetas visādas kaites – iesnas, klepus, kaulu sāpes un daudz kas cits. Dienas gaismas trūkums mēdz ietekmēt arī garastāvokli ne uz to labāko pusi. Pēc veiksmīgas zemes un dārza darbu sezonas, kad apcirkņi piepildīti ar ražu un plaukti vai lūst no ievārījumu un konservu svara, vajadzētu priecāties, nevis īgņoties un nīkuļot. Vēl gan jāpārliecinās, vai raža apcirkņos ir drošībā. Par kartupeļiem, bietēm un burkāniem viss skaidrs, tiem jāglabājas vēsumā un tumsā. Pēdējiem gan ir tendence savīst. Lai to aizkavētu, pielāgotās glabātuvēs var ierušināt sakņaugus smiltīs vai smalkā grantī vai vismaz salikt plastmasas maisos, lai aizkavētu savīšanu. Jāatceras, ka novāktās saknes ir dzīvas un turpina elpot, tāpēc maisus ieteicams viegli aizlocīt, nevis stingri aizsiet. Rūpes parasti sagādā ķirbji. Daudz, skaisti, bet kur lai tos glabā? Kur lai ņem to sauso, ne pārāk silto vietu dzīvoklī vai mājā? Parasti skapjaugšas tiek apkrautas ar dažnedažādiem ķirbjiem. Labi izskatās, netraucē, bet vai labi glabājas? Par to nākamajā nedēļā.
