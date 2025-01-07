49. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Lapu dienā (1.12.) laista telpaugus un mitrina to lapas.
- Augļu dienā (2., 3.12.) skābē kāpostus, kaltē augļus, gatavo salātus. Sakārto sēklu krājumus. Ieziemo vīnogulājus. Gatavo mīklu piparkūkām un citiem svētku cepumiem.
- Sakņu dienā (5.12.) pārbauda sētas ap dārziem. Kontrolē temperatūru glabātuvēs. Piesedz aukstumu neizturīgos augus.
- Ziedu dienās (6., 7.12.) cērt eglītes un griež skujkoku zarus svētku rotājumiem un aukstumu neizturīgo augu piesegšanai. Gatavo mīklu un cep Ziemsvētku cepumus.
Pārdomas
Parasti ķirbju glabāšanai tiek izvēlētas skapjaugšas. Labi izskatās, netraucē, bet vai labi glabājas? Labāk gan atrast ķirbjiem kādu zemāku vietu, ja nemeklē citus iemeslus, tad vismaz vieglāk uzmanīt un kontrolēt, kas notiek ar lielajām ogām. Parasti bojāšanās sākas tieši no neredzamās puses. Ja tomēr jāizmanto skapju augšas, jāizvēlas tās virsmas, kas atrodas telpu vēsākajos stūros, tālāk no sildierīcēm. Tāpat ieteicams pirms ķirbju novietošanas sagatavot tiem vietu. Vispirms nolikt uz skapjaugšas kartonu un paklāt mitrumu labi uzsūcošu audumu. Ja nu gadīsies, ka ķirbis klusītēm sācis bojāties un izdalīt šķidrumu, pasargāta būs mēbele un, iespējams, arī tās saturs. Modrību zaudēt nevajag, un arī šo dārzeņu krājumus vajag pārlūkot vismaz reizi nedēļā. Pat konstatējot nelielu bojājumu, ķirbi labāk izlietot, nevis atstāt glabāšanas vietā, lai nenāktos pēc tam vākt pusšķidru ķēpu.
Ko no ķirbja pagatavot, atkarīgs no tā veida. Jau sen ķirbji vairs nav bezpersoniski dārzeņi. Ir miltainie, cepamie un zupas ķirbji, saldie, labi šķīstošie putras ķirbji un tie ar stingro mīkstumu, no kuriem izdodas labi salāti. Ir arī kailsēklu ķirbji, kuru vērtība ir sēklas, bet no gaļīgās daļas nav ko gaidīt izcilu garšu vai vēl kādus brīnumus.
