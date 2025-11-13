Skaista kūka valsts svētku galdam iepriecinās visu saimi.
Sastāvdaļas (formai 20 – 22 cm diametrā)
Mīklai:
150 g rupjmaizes rīvmaizes,
- 170 g kviešu miltu,
- 180 g sviesta,
- • 180 g cukura,
- • 5 ēdamkarotes skābā krējuma,
- • 1 ēdamkarote kakao pulvera,
- • 2 tējkarotes cepamā pulvera.
Pildījumam:
- 150 g svaigu dzērveņu,
- 500 g ābolu,
- • 100 g cukura,
- • 80 g ūdens,
- • 300 g saldā krējuma,
- • 50 g sviesta,
- • šķipsniņa malta kanēļa.
Dekorēšanai:
- 200 g svaigu dzērveņu,
- 100 ml saldā krējuma,
- 1 tējkarote vaniļas cukura.
Pagatavošana
Sviestu sagriež gabaliņos, pievieno cukuru un mīca, līdz iegūst mīkstu, viendabīgu masu. Pievieno rupjmaizes rīvmaizi, kviešu miltus, kakao un cepamo pulveri. Samaisa, tad pieliek skābo krējumu un ar rokām samīca viendabīgā masā. To sadala trīs daļās. Izliek uz cepamā papīra un ar rokām izspaida vienmērīgā kārtā. Katru cep cepeškrāsnī +190 grādos aptuveni 15 minūtes.
Biskvīts ir labi jāizcep, tas nedrīkst būt mīksts, tad plātnes sadrūp. Kad biskvīts izcepies, to noliek atdzesēties.
Tikmēr gatavo pildījumu. Ābolus nomazgā, nomizo un sagriež šķēlītēs. Katlā ielej ūdeni, pievieno cukuru un maisa, līdz tas izkusis. Tad ieliek ābolus, dzērvenes, šķipsniņu kanēļa un vāra, līdz āboli sāk izjukt. Pēc tam pievieno sviestu, mazliet pavāra un noslēdz uguni. Putojamajā traukā aukstu saldo krējumu sakuļ stingrās putās (nepievienojot cukuru!).
Kad biskvīts un ābolu-dzērveņu masa atdzisusi, sāk veidot kūku. Uz apakšējās plātnes uzsmērē ābolu – dzērveņu masu, uz tās – putukrējumu. Tad liek otru biskvīta kārtu un dara tāpat. Uz trešā biskvīta uzsmērē plānu kārtu putukrējuma, kas saputots ar vaniļas cukuru.
Atlikušo putukrējumu iepilda konditorejas spricē. Rotā ar dzērvenēm un putukrējuma rozītēm valsts karoga krāsās.
