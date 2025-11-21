Pagājušajā ziemā stipri apsala melnais plūškoks. Izdzīvoja tikai viens zars, kam bija ogas, bet vasarā plūškoks izdzina daudz skaistu atvašu. Kas jādara tagad rudenī, lai ziemā pasargātu šīs atvases? Apgriezt galus, izretināt, aptīt ar agrotīklu būs grūti, jo krūms ir paliels. Jautā Dagmāra N.

– Atšķirībā no sarkanā plūškoka, kas ir ziemcietīgs un aug visā Latvijā, gan piejūras smiltājos, gan mežos, melnais plūškoks ir salīgāks, tāpēc nav īsti piemērots Austrumlatvijai. Vislabāk tam patīk Kurzemē, kur ir vismaigākās ziemas. Ziemeļu un austrumu rajonos melnais plūškoks aukstās ziemās apsalst, bet neizsalst un parasti ātri ataug no atvasēm. Lai krūms neciestu bargā salā, ieteicams to stādīt siltā, no vējiem aizsargātā vietā, – saka Nacionālā botāniskā dārza pētniece Dzintra Knape.

Arī šajā dārzā melnie plūškoki dažkārt stipri apsalst, tomēr tos nepiesedz, lai pasargātu no sala. Aukstumjutīgajiem krūmiem gan patīk, ja vēlu rudenī sakņu sistēmu mulčē. Šim nolūkam der nobirušās koku lapas. Lai veidotos kuplāks krūms, pašlaik nevajag retināt un īsināt atvases, jo bargākā ziemā dzinumu gali var apsalt. 

 

