Bagātīga šokolādes kūka ar biezpiena krēmu un lielogu dzērveņu jeb dižbrūkleņu pildījumu.
Sastāvdaļas
Biskvītam
- 200 g kviešu miltu
- 50 g kakao pulvera
- 4 ēdamkarotes cukura
- 1,5 tējkarotes cepamā pulvera
- 1 tējkarote sodas
- 400 g iebiezinātā piena ar cukuru
- 150 g izkausēta sviesta
- 1 ēdamkarote vaniļas cukura
- 250 ml ūdens
Krēmam:
- 250 g biezpiena
- 100 ml saldā krējuma
- 2 ēdamkarotes cukura
Dzērveņu pildījumam:
- 500 g dižbrūkleņu
- 200 g cukura
- 200 ml ūdens
Dekorēšanai:
- 500 ml saldā krējuma
- 1 ēdamkarote pūdercukura
- sarīvēta šokolāde
Pagatavošana
Bļodā sajauc miltus, sodu, cepamo pulveri, kakao pulveri, vaniļas cukuru un cukuru. Citā bļodā sajauc izkausētu sviestu, iebiezināto pienu un ūdeni. Sajauc sausās un šķidrās sastāvdaļas. Masu sadala divās daļās un pilda divās kūku veidnēs, kas ietaukotas ar sviestu. Cep cepeškrāsnī 150 grādos 25 minūtes. Kad biskvīts izcepies, ļauj tam 5 minūtes atdzist veidnē un tikai tad izņem.
Katliņā ielej ūdeni, pieber cukuru un dižbrūklenes, karsē, līdz ogas kļūst mīkstas, bet nav izšķīdušas.
Katlu noceļ no uguns un atdzesē. Sīrupu nokāš.
Pagatavo krēmu: ar blenderi sakuļ saldo krējumu, biezpienu un cukuru.Kārto kūku. Vispirms biskvītu piesūcina ar dižbrūkleņu sīrupu, kas palicis no ogu karsēšanas.
Uz apakšējās biskvīta plāksnes ziež krēmu, liek bagātīgi dižbrūklenes, pēc tam otru biskvīta kārtu. Tortes malas apsmērē ar krēmu un uzbārsta sarīvētu šokolādi.
Kūkas virsmas dekorēšanai saputo saldo krējumu ar cukuru. Kad putukrējums uzklāts, kūku uz pāris stundām ievieto ledusskapī, lai garšas savelkas.
Kas jāzina, gatavojot šokolādes kūkas
- Receptē iekļautajai šokolādei jābūt augstas kvalitātes – jāsatur vismaz 60–70% kakao.
- Ja izmanto kakao pulveri, jāizvēlas nesaldināts, dabīgais kakao pulveris, nevis kakao dzēriena maisījums.
- Olas, sviests, piens un citi produkti būs vieglāk sajaucami un veidos viendabīgu mīklu, ja tie būs istabas temperatūras. Pārmīcīta mīkla var padarīt kūku cietu vai sausu.
- Šokolādes kūkas bieži kļūst sausas, ja pārāk ilgi turētas cepeškrāsnī.
