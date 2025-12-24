Svētku galds nav iedomājams bez pelēkajiem zirņiem ar speķi, tikai žēl, ka tas ir smags ēdiens un nereti var izraisīt arī vēdergraizes. Turklāt uz svētku galda nevar palikt ne zirnītis, citādi nākamajā gadā būs daudz jāraud. Kā zirņus izvārīt tā, lai tie būtu mīksti, kraukšķīgi un gardi?
Tradicionālie taukšķētie pelēkie zirņi ir viegli pagatavojams ēdiens. Labi izmērcētus un izvārītus zirņus saber uz cepešpannas un apcep, līdz miziņa tiem kļūst kraukšķīga. Atdzesē, pārkaisa sāli un garšvielas (pēc izvēles). Iznāk tikpat labs našķis kā čipsi. Svētku galdā tā ir laba alternatīva zirņiem ar speķi un sīpoliem, kas ir smags ēdiens, īpaši, ja ēd vakarā.
Pelēkie zirņi pirms gatavošanas noteikti jāpārlasa, izņemot ieplaisājušos zirņus un citus gružus. Nereti zirņu pakā ir iekritis kāds sīks akmentiņš, kas ēdājam var sagādāt zobu sāpes tiešā un pārnestā nozīmē.
Zirņus rūpīgi noskalo, nokāš un liek mērcēties uz 12–14 stundām.
Pirms vārīšanas vēlreiz noskalo un vāra 60–90 minūtes. Zirņu vārīšanas ilgums ir cieši saistīts ar to svaigumu. Šīs sezonas zirņi izvārās stundas laikā, bet tie, kas veikalu plauktos nogulējuši, reizēm pat divreiz ilgāk.
Sāli pievieno vārīšanas beigās – tad zirņiem ir maigāka miziņa, tie ātrāk izvārās mīksti.
Ja zirņus paredzēts taukšķēt uz pannas vai ēst kopā ar mērci, vārīšanas ūdenim pievieno garšvielas, piemēram, krustnagliņu, koriandru, lauru lapu, timiānu vai rozmarīnu.
Mīkstāki izvārās lielie pelēkie zirņi.
Ja zirņi nav mīksti arī pēc pusotras stundas ilgas vārīšanas, nogriež uguni, katlu rūpīgi sasedz vairākās vilnas segās. Parasti pēc divām stundām zirņi ir mīksti.
Pelēko zirņu sastāvā ir B, C un E vitamīns, vērtīgas minerālvielas. Tie organismu nodrošina ar šķiedrvielām, neaizvietojamajām taukskābēm un ogļhidrātiem.