Adventes laiks turpinās ar virkni dažādu interesantu pasākumu, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
Ziemassvētku dāvanu darbnīcas Ventspils Jauniešu mājā. 11. decembrī 16:00 sveču izgatavošana un piparkūku cepšana, 18. decembrī 16:00 ziepju izgatavošana un piparkūku cepšana, bet 19. decembrī 16:00 Ziemassvētku rotājumu izgatavošanas darbnīca. Pasākumi bez maksas. Aicināti jaunieši no 13 gadu vecuma.
No 12. līdz 14. decembrim starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisināsies Baltijā lielākais triju dienu Ziemassvētku tirdziņš Baltic EXPO. Tajā piedalīsies vairāk nekā 400 tirgotāju, amatnieku, mājražotāju un uzņēmumu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Tur varēs atrast savai gaumei piemērotākās dāvanas: koka un keramikas izstrādājumus, tekstilu, radošus rokdarbus, ziemas sezonas gardumus, spēles, grāmatas un daudz ko citu. Pasākums solās būt draudzīgs visai ģimenei – būs arī radošas bezmaksas darbnīcas bērniem kvartālā Rotaļnīca, savukārt izlēkāties uz nebēdu milzīgajā ballisuatrakcijas.lv piepūšamo atrakciju zonā. Bet gardēži dažnedažādus labumus varēs baudīt un iegādāties turpat netālu esošajā ēdienu tirgotāju zonā Darba laiki: Piektdien (12.12) – 12–20, sestdien (13.12.) – 9–20, svētdien (14.12.) – 9–19 Ieeja bez maksas.
12.decembrī 17:00 Kauguru bibliotēkā Engures ielā 4a tikšanās ar ēdiena kultūras pētnieci Dr. art. Astru Spalvēnu.
12. decembrī 15:00 Valmieras novada Oleru muižā seminārs Vēsturisko ēku saglabāšana. Oleru muižas kungu mājas piemērs un Kā attīstījušies vēsturiskie dārzi, un kā to saskatīt mūsdienu ainavā, ko vadīs Ieva un Kārlis Zemīši. Ieeja: 5 EUR. Valmieras novada muižu tīkla dalībniekiem un interesentiem, kas līdz šim piedalījušies kādā muižu tīkla pasākumā – bez maksas. Pieteikšanās: https://ej.uz/mtseminari.
13. decembrī 16:00 Rubenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā Valmieras kultūras centra jauktā kora Valmiera svētku koncertprogramma Gaisma dvēselei, diriģenti Mārtiņš Klišāns un Līga Ādamsone. Soliste Agate Grīnberga. Koncertprogrammā John Rutter Magnificat un latviešu komponistu skaņdarbi. Ieeja par ziedojumiem.
14. decembrī 13:30 Straupes baznīcas apmeklētājus sagaidīs pūtēju orķestris Cēsis. Mākslinieciskā vadītāja Evija Dāve-Balode, diriģents Māris Narvils.
15. decembrī 19:00 Mazās ģildes Lielajā zālē (Rīgā, Amatu ielā 5) notiks koncertizrāde, kas veidota pēc latviešu tautas pasakas Vecīša cimdiņš motīviem. Piedalīsies bērnu un jauniešu vokālais ansamblis Kolibri un instrumentālā grupa Ligita Spūle (flauta), Inita Malnača (čells), Māris Treijs (klavieres), Elīza Apine (bass), Mārtiņš Kokars (sitaminstrumenti). Režisore Agnese Malnača. Horeogrāfs Mārtiņš Aržanovskis. Ieeja bez maksas.
Ziemassvētku tirdziņi
13. decembrī 15–20 Jaunpiebalgas kultūras centrā Ziemassvētku dāvanu tirdziņš un svētku kafejnīca.
13. decembrī 16–19 Kandavas promenādē tradicionālais Ziemassvētku dāvanu tirdziņš Ziemassvētki rūķu ciemā. 16:30 un 17:30 Rūķu parāde, 16:45 un 17:45 Rūķu rulete, 17 un 18 Rūķu loterija, no 16 fotografēšanās ar Ziemassvētku vecīti.
13.–14. decembrī 11–17 Ziemassvētku Pastaigu Tirgus Mežaparkā Rīgā. Varēs iegādāties Latvijas amatnieku, mājražotāju un amatnieku izstrādājumus: rotājumus un sveces, apģērbu un aksesuārus, rotas un somas, mājlietas, kā arī gardus ēdienus un siltus dzērienus.
14. decembrī 13–16 Kimmel kvartālā Rīgā, Bruņinieku ielā 2 suņi un viņu saimnieki aicināti uz četrkājaino draugu Ziemassvētkiem. Paredzētas jautras aktivitātes ar balvām mīluļiem, būs iespēja izskraidīties pa kvartāla plašo zaļo zonu.
14. decembrī 11–18 K. fon Stricka villā Rīgā, A. Briāna ielā 9. ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš.
14. decembrī 10–14 tirdziņš Ropažu kultūras centrā. Varēs iegādāties vietējo amatnieku un mājražotāju radīto un ražoto produkciju, būs radošās darbnīcas bērniem, amatiermākslas kolektīvu priekšnesumi un svētku loterija, kurā piedalīsies pats Ziemassvētku vecītis.
14. decembrī 10–14 tirdziņš pie Alūksnes kultūras nama. Būs iespēja ne tikai sarūpēt skaistas un oriģinālas dāvanas, iegādāties gardumus svētku galdam, bet arī izjust svētku noskaņu, satikt vietējos meistarus. Mazākos apmeklētājus priecēs Ziemassvētku vecītis un čaklie rūķi ar aktivitātēm.
No 15. līdz 23. decembrim 10–18 Kalsnavas kultūras namā Ziemassvētku dāvanu izstāde–tirdziņš. Varēs apskatīt un iegādāties kalsnaviešu rokdarbus un mājražojumus.
