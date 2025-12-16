Stikla burciņa ir caurspīdīgs un ērts trauks, ko var izmantot kā dāvanas iesaiņojumu. Tajā var salikt pašas ceptus cepumiņus vai glazētas piparkūciņas, pašas gatavotus zefīrus, karameles, trifeles vai citus saldumus. Burciņā var iebērt zāļu tējas, sukādes vai karamelizētas mandeles. Var kārtām sabērt produktus, kas nepieciešami kēksa vai kāda cita našķa cepšanai.
Stikla traukam papildu šarmu piešķirs no lina auduma vai cita materiāla izgriezta cepurīte, kokvilnas un lina mežģīnes, dekoratīvas lentītes, piparkūciņas, eglīšu rotājumi, ogas, vēl citi krāšņi nieciņi.
Bezē cepumi*
Sastāvdaļas
- 160 g cukura
- 4 L izmēra olu baltumi
- 3 g biešu sulas koncentrāta
Pagatavošana
Olas baltumus liek bļodā un ar mikseri puto, līdz veidojas gaisīgas putas. Tad, nepārtraukti putojot, pa karotei pievieno cukuru. Gatavā bezē masā cukuram jābūt izšķīdušam.Lai cepumi iekrāsotos sarkani, vispirms konditorejas maisiņā ielej biešu sulas koncentrātu, tad – bezē cepumu masu. Spiežot masu, tā slīdēs gar biešu sulu un iekrāsosies.
Krāsni uzkarsē līdz 100 °C un cep bezē aptuveni 80 minūtes. Ja gribas, lai cepumu viducītis būtu mīkstāks, cep tikai 45 minūtes.
Cepumi ir gatavi, ja tie atlec no cepampapīra un, piesitot pie to apakšas, dzirdama dobja skaņa.Biešu sulas koncentrātu var iegādāties veikalā, taču var arī pagatavot. Izspiež no bietes sulu, ielej katliņā, pieliek nedaudz cukura un uz lēnas uguns pavāra, līdz krāsa kļūst intensīvāka.Lai olu baltums labi putotos, traukam un miksera lāpstiņām jābūt nevainojami tīrām.
* Konditores Maijas Kaires recepte
