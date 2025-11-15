Ātri pagatavojama rulete ar krēmsiera pildījumu un medus garšu.
Sastāvdaļas
Biskvītam
- 75 g kviešu miltu
- 30 g kakao
- 120 g cukura
- 16–20 g vanilīna cukura
- 4 olas
Pildījumam:
- 300 g krēmsiera
- 200 ml 35% saldā krējuma
- 1 tējkarote medus
- 100 g pūdercukura
- 100 g aveņu
Pagatavošana
Gatavo biskvīta mīklu: ar mikseri puto olas, cukuru un vanilīna cukuru tik ilgi, līdz masas ir divreiz vairāk un tā ir gaiša. Pievieno izsijātus miltus un kakao. Samaisa. Mīklu lej uz plāts, kurā ieklāts cepampapīrs, un cep cepeškrāsnī 180 grādos 20 minūtes, līdz biskvīts kļūst zeltains.
Pildījumam saldo krējumu saputo stingrās putās. Krēmsieru, medu un pūdercukuru sajauc viendabīgā masā, tajā iecilā putukrējumu.
Kad biskvīts izcepies, uzmanīgi noņem cepampapīru un tad biskvītu ierullē tīrā virtuves dvielī. Tiklīdz atdzisis, to attin, noziež ar krēmsiera masu un vienā malā uzber avenes. Uzmanīgi sarullē un uzbārsta pūdercukuru. Pirms pasniegšanas vismaz uz stundu ievieto ledusskapī
