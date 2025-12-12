Bērni sakrājuši trīslitru burku ar sīknaudu, ko vēlamies pirms svētkiem noziedot dzīvnieku patversmei. Tomēr pirms ziedošanas gribētos naudiņu samainīt. Kur to var izdarīt, un cik tas maksā? Jautā Santa J.

Latvijas Bankas pārstāvis Jānis Silakalns informē, ka bez maksas apmainīt jebkuras eiro apgrozības monētas, arī sīknaudu pret lielākām naudaszīmēm (banknotēm un monētām) un arī banknotes pret cita nomināla banknotēm iespējams Latvijas Bankas klientu kasē Rīgā, Pārdaugavā, Bezdelīgu ielā 3 (darba laiks: pirmdiena–ceturtdiena no 8:30 līdz 16:30, piektdiena no 8:30 līdz 15:30). 

Tur izvietoti speciāli monētu iemaksu automāti, kas ļauj šo procesu paveikt ātri un ērti.

