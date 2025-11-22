Ja zaķis rudenī paskrien tuvu mājai garām, tad būs gara ziema - tāds ir viens no seniem ticējumiem rudens sakarā. ieskatāmies vēl dažos..
Cik dienu stāv pirmais sniegs, tik ziemā atkušņu.
Ja pirmais sniegs ilgi stāv kokos, tad būs slapja vasara.
Pirmā sniegā vajaga mazgāt muti, tad tā ir visu gadu balta.
Kad rudenī kurmji rok augstus rakumus, ziemā būs liels sniegs.
Ja rudenī vēlu kurmji ceļ rakumus, tad būs vēls pavasaris.
Pie pirmā sniega vajagot ābeles apvīt ar villas dziju, lai sniegs saķertos dzijā, tad nākošā gada rudenī daudz ābolu būšot.
Ja rudenī skursteņi slikti velk, nākošā vasarā gaidāmi pērkona negaisi.
Kad krāsnī, malkai degot, nokrīt kāda pagale uz sāniem, tad todienu būs viesis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem