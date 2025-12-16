Bagāta pieredze piparkūku cepšanā ir ģimenes uzņēmuma "Skrīveru mājas saldējums" saimniecei Dzidrai Sotniecei.
Lai izdotos kraukšķīgas
Viņa teic, ka pagatavot gardu piparkūku mīklu ir gana liels izaicinājums. Pats svarīgākais ir mācēt pagatavot cukura sīrupu.
“Cukurs kopā ar ūdeni jākarsē mazliet vairāk nekā 100 grādu temperatūrā. Nav vienkārši dot precīzus padomus, kā sagatavot sīrupu. Tam jābūt pareiza biezuma, nedrīkst būt par daudz ūdens un cukura. Ja piparkūku mīklu gatavo bieži, var mācīties no savām kļūdām.” Savārīts cukura sīrups ir verdošs, tāpēc saimniece piekodina būt piesardzīgiem, lai nejauši ar to neapplaucētos.
Piparkūku trauslumu nosaka, kādas taukvielas ir pievienotas.
Ja mīklai izmanto tikai cūku taukus, piparkūkas būs īpaši kraukšķīgas.
Ja nav pierasts pie tauku garšas, var likt sviestu un cūku taukus pievienot pavisam nedaudz. Izvēloties sviestu, jāraugās, lai tam būtu 82% tauku. Var izmantot arī augu eļļu, vienīgi mīkla pēc struktūras būs irdenāka un izceptās piparkūkas nebūs tik kraukšķīgas.
Lai nebūtu jāsatraucas, vai piparkūku mīkla izdosies garda, Dzidra Sotniece iesaka pagatavot medus kūkas mīklu un tai pievienot piparkūku garšvielas. Šāda mīkla būs ne tikai garšīga, bet arī viegli pagatavojama.
Medus kūkas mīkla
- 200 g sviesta
- 4 olas
- 1 glāze cukura
- 4 ēdamkarotes medus
- 1 ēdamkarote kakao
- 1 ēdamkarote citrona sulas
- 1 tējkarote sodas
- garšvielas pēc izvēles (pa šķipsnai no katras)
Pagatavošana
Medu kopā ar cukuru uz mazas uguns maisot izkausē. Karstajā masā iemaisa sviestu un katliņu noceļ no plīts. Kad masa nedaudz padzisusi, pa vienai piesit olas. Noliek malā.
Bļodā iesijā miltus, pievieno sodu, garšvielas, visu rūpīgi samaisa. Kā garšvielas var izvēlēties zvaigžņu anīsu, smaržīgos piparus, krustnagliņas, koriandru, kanēli, melnos piparus, kardamonu, muskatriekstu, ingvera sakni, vaniļu. Pievieno arī citrona sulu. Lai mīkla būtu brūnā krāsā, var piebērt kakao un pieliet mazliet ruma, kas piešķirs aromātisku buķeti. Pievieno cukura, medus un sviesta masu, pēc tam mīklu mīca tik ilgi, līdz tā viendabīga un elastīga. Ja tomēr šķiet, ka mīkla pārāk mīksta, var piebērt vēl nedaudz miltu. Kad mīkla gatava, to liek ledusskapī un ļauj diennakti atpūsties.
Garšvielas pirms pievienošans samaļ, lai aromāts izteiktāks. Mīklai var pievienot arī apelsīna miziņu un sukādes.
