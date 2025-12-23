Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
23. decembris – Jan Uguns Tīģeris (Koks) pamatoti lepojas, ka spēj visaugstāk lēkt, visātrāk skriet un darīt to visu ātri, eleganti un gaumīgi. Prezentācijām labvēlīga diena.
24. decembris – Iņ Uguns Trusis (Koks) risina tikai privātas lietas. Neko par darbu, tikai flirts, tikai emocijas. Negaidi no viņa šodien neko prātīgu, uzkrāso lūpas un baudi dzīvi!
25. decembris – Jan Zemes Pūķis (Zeme) laiskojas ģimenes un tuvāko draugu vidū. Kādu brīdi tas piedalās sarunās, tad gan nolien maliņā no visiem, un top kāds mākslas darbs.
26. decembris – Iņ Zemes Čūska (Uguns) apskrien puspa-saules, bet nepiekūst nenieka, iespēj paciemoties trejdeviņos ciemos un dāvanas iesaiņo ar eleganci un šiku.
27. decembris – Jan Metāla Zirgs (Uguns) var bargi nostrostēt kādu par neizdarītiem darbiem. Visam jābūt perfekti, citādi tas auļo prom un vispār nepiedalās. Uh, kāda emocionāla enerģētika virmo gaisā!
28. decembris – Iņ Metāla Kazai (Zeme) viss ir tikai bizness un nekā personīga. Iespēja paveikt visa gada nepadarīto vienā rāvienā. Vien neaizmirsti aiziet pusdienās, neiztiec ar pliku kafiju!
29. decembris – Jan Ūdens Pērtiķis (Metāls) vēsta par vis-izdevīgākajiem atpūtas piedāvājumiem. Ķer pēdējā brīža piedāvājumus, tas sakrāmēs ceļojuma koferus mērkaķa ātrumā, un varēsi doties ceļā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem