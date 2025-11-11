Overcast 4.2 °C
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
#horoskopi #prognozes

Darbu plānošana pēc Austrumu horoskopa. 11. — 24. novembris

Līga Pommere, Austrumu astroloģe / Praktiskais Latvietis
2025. gada 11. novembris, 00:01
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 11. novembris, 00:01
Austrumu horoskopā katru gadu, mēnesi, dienu un stundu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: Koks, Uguns, Zeme, Metāls, Ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.

Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.

Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.

Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.

Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.

Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.

11. novembris – Jan Koka Pērtiķis (Metāls) sola straujus braucienus pa dzīves līkločiem. Lai sāktu kaut ko jaunu, jāatmet vecais, un to šodien var izdarīt vienā rāvienā.

12. novembris – Iņ Koka Gailis (Metāls) pašiem neprātīgāka-jiem atļauj izdarīt to, ko sen vēlējušies, bet pietrūcis drosmes vai spēriena no mugurpuses. 

13. novembris – Jan Uguns Suns (Zeme) sildās pie kamīna un apcer veco labo laiku labumus. Tāda mieramikas enerģija, kad provocēt otru nav ne vēlmes un arī īsti neizdodas.

14. novembris – Iņ Uguns Cūka (Ūdens) izgaismo attiecību problēmas. Ieklausies tuvāko teiktajā. Izsakot savas vēlmes, var koncentrēties uz kopīgo, kas vieno.

15. novembris – Jan Zemes Žurka (Ūdens) kaļ savus plānus klusībā. Zem liela savrupības akmens enerģiski kūsā dzīve, un tikai par sasniegumiem un visu labāko tiek informēta pasaule.

16. novembris – Iņ Zemes Vērsis (Zeme) ir talantīgs prakti-ķis, vīrs ar zelta rokām, kam nav neatrisināmu jautājumu. Dos jaunu elpu jebkurai vecai lietai, uztaisot no tās īstu mākslas darbu. 

17. novembris – Jan Metāla Tīģeri (Koks) aizrauj jauni pro jekti, sākumā to ir tik daudz, ka grūti izšķirties, kuru realizēt, kuru ne. Pieraksti idejas.

18. novembris – Iņ Metāla Trusis (Koks) mērķtiecīgi paplašina robežas. Ieskaties, kas tavām izpausmēm par šauru, kur esi aizsēdējies, kas pieprasa jaunu, svaigu elpu.

19. novembris – Jan Ūdens Pūķim (Zeme) mazliet bail, jo sapņi ir milzonīgi. Taču vajag tik sākt, un lietas notiks aizgūtnēm pašas no sevis, un pasaule pavērsies brīnumaina.

20. novembris – Iņ Ūdens Čūska (Uguns) dzīves līkločos intuitīvi atrod veiksmīgāko risinājumu. Viss var mainīties ļoti strauji, situācijas negaidīti pavērsties gan uz pozitīvo, gan negatīvo pusi.

21. novembris – Jan Koka Zirgam (Uguns) jauni, ambiciozi projekti padomā. Diena ar lielu, jaunu un ļoti aktīvu enerģētiku. Ja rubināsi degunu un kavēsies, vari palikt zaudētājos.

22. novembris – Iņ Koka Kazai (Zeme) vienmēr prātā jauni mākslinieciski risinājumi. Atliec visu konservatīvo malā, tver jaunas vēsmas, izmanto jaunus instrumentus!

23. novembris – Jan Uguns Pērtiķis (Metāls) šaudās un mētājas, visu grib aptvert, visu izdarīt. Steigā nepazaudē galveno ideju, neizkaisies pa niekiem, neiestrēdz sīkumu risināšanā!

24. novembris – Iņ Uguns Gailis (Metāls) izceļ saulītē to labāko un izcilāko. Ar ko lepojies tu? Parādi pasaulei savu veikumu! Ir arī liela iespēja redzēt konkourentu atjautīgos sasniegumus.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.

Horoskopi
#horoskopi #prognozes
Turpini lasīt
