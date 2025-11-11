Darbu plānošana pēc Austrumu horoskopa. 11. — 24. novembris

Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
11. novembris – Jan Koka Pērtiķis (Metāls) sola straujus braucienus pa dzīves līkločiem. Lai sāktu kaut ko jaunu, jāatmet vecais, un to šodien var izdarīt vienā rāvienā.
12. novembris – Iņ Koka Gailis (Metāls) pašiem neprātīgāka-jiem atļauj izdarīt to, ko sen vēlējušies, bet pietrūcis drosmes vai spēriena no mugurpuses.
13. novembris – Jan Uguns Suns (Zeme) sildās pie kamīna un apcer veco labo laiku labumus. Tāda mieramikas enerģija, kad provocēt otru nav ne vēlmes un arī īsti neizdodas.
14. novembris – Iņ Uguns Cūka (Ūdens) izgaismo attiecību problēmas. Ieklausies tuvāko teiktajā. Izsakot savas vēlmes, var koncentrēties uz kopīgo, kas vieno.
15. novembris – Jan Zemes Žurka (Ūdens) kaļ savus plānus klusībā. Zem liela savrupības akmens enerģiski kūsā dzīve, un tikai par sasniegumiem un visu labāko tiek informēta pasaule.
16. novembris – Iņ Zemes Vērsis (Zeme) ir talantīgs prakti-ķis, vīrs ar zelta rokām, kam nav neatrisināmu jautājumu. Dos jaunu elpu jebkurai vecai lietai, uztaisot no tās īstu mākslas darbu.