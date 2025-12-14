Ziemassvētku gaidīšana rada lielu rosību un burzmu, tomēr šajā laikā dažkārt aizmirstam veltīt laiku tiem, ko no sirds mīlam. Šogad padomājiet par kādu no šīm Ziemassvētku tradīcijām, lai arī turpmākā gada laikā visi tavi mīļie atcerētos šīs skaistās svētku sajūtas.
1. Skaitiet dienas līdz Ziemassvētkiem Adventes kalendārā
Pats pirmais Adventes kalendārs tapa 1900. gadā, un kopš tā brīža tā ir bijusi viena no aktuālākajām Ziemassvētku tradīcijām kā maziem, tā lieliem. Pat tad, ja līdz šim neesi izmantojusi Adventes kalendārus, tad pamēģini šogad to pārvērst par neaizmirstamu Ziemassvētku piedzīvojumu visai ģimenei. Neskatoties uz to, ka Ziemassvētki strauji tuvojas, vēl vari paspēt sagatavot 4. adventes kalendāru, lai katrs no ģimenes locekļiem saņemtu kādu īpašu gardumu vai dāvaniņu.
2. Klausieties klasisku Ziemassvētku mūziku
Mūzikas straumēšanas iespējas ļauj klausīties visiem zināmu krāšņu un skanīgu mūziku. Lai radītu īstu svētku atmosfēru ģimenes lokā, izvēlies kādu no mūziķu Binga Krosbija, Frenka Sinatras un Dīna Martina skanīgākajiem Ziemassvētku hītiem. Ticiet, šīm dziesmām dziedās līdzi pat bērni.
3. Pārsteidziet ar gardiem cepumiem
Ziemassvētki ir dāvināšanas un piedošanas laiks. Šis ir arī brīnumu laiks, kad viens otra sejā varam radīt smaidu. Turklāt, kas gan spēj radīt vēl platāku smaidu, kā tikko no krāsns nākuši silti un gardi svētku cepumi. Pārsteidz savus kaimiņus, un uzcienā viņus ar pašas ceptiem, gardiem cepumiem. Pasaki paldies par tām reizēm, kad kaimiņš pieskatījis tavu mājokli vai aizdevis glāzi cukura. Kopā ar bērniem cepiet cepumus, tā būs ne vien jautra nodarbe un sātīga izēšanās, bet aromātiskos cepumus varēsiet izmantot kā Ziemassvētku eglītes dekoru.
4. Ieprieciniet ar pašdarinātām dāvanām
Diemžēl Ziemassvētki ir kļuvuši tik komerciāli, ka esam aizmirsuši svētku patieso būtību. Šis ir laiks, kad veltīt mirkli radošu ideju realizācijai, un padomāt par kaut ko īpaši oriģinālu katram ģimenes loceklim. Sāc kaut ar īpašu dāvanas iesaiņojumu un ar roku uzrakstītu kartīti. Tas dāvanai piešķirs īpašu vērtību.
5. Kopā ar ģimeni skatieties Ziemassvētku filmas
Visticamāk, bērni labprāt vēlētos doties uz kinoteātri, lai noskatītos jaunāko Grinča filmu. Bet, pirms dodies uz kino, visa ģimene kopā noskatieties kādu no klasiskajām Ziemassvētku filmām, piemēram, Brīnišķā dzīve, Brīnums 34. ielā vai kādu citu no daudzajām ģimenes svētku filmām
6. Nosūtat Ziemassvētku pastkartes
Neskatoties uz to, ka ikvienam no mums ir telefoni un datori, nosūti kā tuviem, tā tāliem draugiem un radiem ar roku rakstītas Ziemassvētku pastkartes. Šī ir vienīgā klasiskā Ziemassvētku tradīcija, kas saglabājusies līdz pat mūsdienām Turklāt šī ir vienīgā reize gadā, kad sūtam un pa pastu saņemam tik daudz laba vēlējumus. Šīs pastkartes iedvesmo, rada smaidu un prieku.
7. Dekorējiet Ziemassvētku eglīti
Ne vienmēr Ziemassvētku eglīte jārotā atbilstoši jaunākajām modes tendencēm, izvēloties eglīšu mantiņas sezonai atbilstošās krāsās. Lai rotātu eglīti, iespējams izmantot dabas elementus, jau iepriekš minētos cepumus un piparkūkas, mandarīnus, fotogrāfijas, čiekurus un vēl ļoti daudz un dažādus elementus. Galvenais esiet radoši, un atceraties, ka Ziemassvētki ir ģimenes kopā būšanas laiks, kad visi kopīgi, rotājot eglīti, jūs varat vēlēt veiksmi viens otram un ievēlēties vēlēšanos paši priekš sevis.
8. Pavadiet laiku kopā
Tieši laiks kopā ir tas, ko ikviens no ģimenes atcerēsies visu turpmāko gadu, nevis kādas dāvanas jūs dāvinājāt vai saņēmāt. Cepiet kopā cepumus, plānojiet spēļu vai atrakciju vakaru, apmeklējiet svētku dievkalpojumu, dodaties pārgājienā, dariniet svētku rotājumus un noorganizējat emocijām piesātinātu Jaungada ballīti. Svētku būtība slēpjas mirkļos, ko pavadāt kopā ar draugiem un ģimeni.
9. Izvēlaties svētku apģērbu
Apskatot vecāku un vecvecāku fotogrāfijas, kurās viņi sagaida Ziemassvētkus, varam redzēt, ka viņi ir patiešām grezni saposušies. Uzvelc savu skaistāko svētku kleitu vai kreklu, tas piešķirs ģimeniskajiem svētkiem krāšņumu un īpašu gaisotni.
10. Dalieties ar atmiņām
Pajautājiet vecākiem un vecvecākiem, kā viņi pirms gadiem pavadījuši Ziemassvētkus, kādas dāvanas saņēmuši un dāvinājuši. Noskaidrojiet viņu agrākās svētku tradīcijas un atjaunojiet tās tieši šajos Ziemassvētkos. Tas nekas, ja tās šķiet mazliet neparastas, tas ir veids, kā visai ģimenei kopīgi izsmieties un gūt pozitīvas emocijas.
