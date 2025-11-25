Senāk latviešiem Katrīnas diena, dēvēta arī par Trīnes dienu vai Katriņu, iezīmēja rudens darbu pabeigšanas laiku.
Tie bija svētki, kad sieviete nedrīkstēja ne aust, ne adīt, ne vērpt, ne citus lielus darbus darīt, dienu varēja pavadīt atpūšoties.
25. novembris ir arī svarīga diena laika vērošanā –
pēc Katrīnām spriež par nākamo ziemu.
- Ja Katrīnas dienā līst, tad Andreja dienā (30. novembrī) būs salna.
- Ja Katrīnas dienā salst, visa ziema būs auksta.
- Ja stipri vēji un gaudo kā vilki – ziema būs stindzinoša.
- Ja Katrīnās sniegs, tad līdz 6. decembrim ziemu nav ko gaidīt.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu