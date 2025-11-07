Mārtiņdienas noskaņās un ne tikai - sniedzam ieskatu vien dažos no šīs nedēļas nogales pasākumiem Rīgā un bovados.
7. novembrī 17–20 Džūkstes Pasaku muzejā stāstnieku vakars Spoku stāsti. Vakaru vadīs Guntis Pakalns – folkloras pētnieks un stāstnieku kustības aizsācējs Latvijā. Ar stāstiem dalīsies pieredzējuši stāstnieki Liesma Lagzdiņa (Kuldīga), Aija Vitmane (Katlakalns), Maija Migla-Streiča un Maija Pohodņeva (Rīga), kā arī citi stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem. Stāstus papildinās Nameja Kalniņa muzikālie vēstījumi kokles skaņās. Dalības maksa: 3 EUR, pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas.
8. novembrī 10–16 Rīgā, Kalnciema kvartālā, Varonības tirgus. Īpašie viesi – Nacionālo bruņoto spēku zemessardzes 1. Rīgas brigādes studentu kājnieku bataljona biedri, ar kuriem varēs aprunāties un uzdot sev interesējošos jautājumus. Amatnieki būs sarūpējuši Lāčplēša dienai tematiskus darinājumus: no vaska svecēm līdz rotām un brošām, vilnas šallēm, cepurēm un keramikai. Zemnieku un mājražotāju stendos plašs vietējo produktu piedāvājums: maize, siers, kūpinājumi, zivis, kūkas, ievārījumi, sīrupi un sezonas dārzeņi. Tikmēr Gardenia Eco par ziedojumiem aicinās piedalīties dabīgo sveču liešanas darbnīcā.
8. novembrī 11–20 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pasākumu cikla Latviešu grāmatai 500 kulminācijas notikums Cauri tumsai ar grāmatu. Klātienē plānota plaša bezmaksas pasākumu programma dažādu vecumu grupām un interesēm. Pasākuma tiešraide skatāma 98 Latvijas bibliotēkās, kā arī diasporas kopienās. Ikviens visas dienas garumā aicināts atnest arī savu dāvanu Tautas grāmatu plauktam – sev īpašu grāmatu ar personīgu vēlējuma ierakstu nākamajām lasītāju paaudzēm.
9. novembrī 12–13 brīvdabas sētā "Mellupi" Daugavas muzejā Mārtiņdiena kopā ar Tomes folkloras kopu Graudi. Kopā tiks izdzīvotas senās tradīcijas dziesmās, rotaļās un maskošanās priekā. Ikviens aicināts vilkt masku. Ieeja ar Daugavas muzeja biļeti.
9. novembrī 10–14 Plācī pie Straupes pienotavas notiks Hanzas tirgus.
Ceļojums laikā Mārupes novadā
Ievadot valsts svētku nedēļu, Mārupes novadā 9. novembrī 13–16 ģimenes aicinātas Jaunmārupes dabas parkā uz interaktīvi izglītojošu pasākumu Ceļojums laikā – 1919. gada novembris. Pasākumā varēs uzzināt par vēsturiskajiem notikumiem, kas savulaik risinājušies dabas parka teritorijā, kā arī izmēģināt spēkus kādā no piedāvātajām aktivitātēm: varēs paviesoties Karavīru virtuvē un uzzināt, ko karavīri ēda, gan izmēģināt spēkus Frontes mākslas darbnīcā, lai izgatavotu sev kādu suvenīru no frontes materiāliem, gan vienkārši patriotiskā gaisotnē pavadīt svētdienu un uzzināt kaut ko vairāk par 1919. gada notikumiem Mārupes novadā. Pasākumu organizē Mārupes kultūras nams sadarbībā ar apvienību Latviešu strēlnieki Ķemeru purvos.
