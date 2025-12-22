Īpaši iesaiņotas dāvanas būs patīkams pārsteigums ikvienam, un tās kļūst arvien iecienītākas. Lana Sokolova, kuras vaļasprieks ir dažādi rokdarbi, atzīst, ka dāvanas sieviešu rokassomiņas vai vīrieša krekla formā var iesaiņot jebkuras lietas – mazas un lielas, kantainas un apaļas, pat tējkannu! Tam vien nepieciešama vēlme darboties, pacietība un, protams, piemēroti dekoratīvie materiāli. Piedāvājumā ir dažādi jau gatavi nopērkami, taču tos pēc saviem ieskatiem var pagatavot arī pats – atliek likt lietā iztēli un darboties. Lana tāpat kā daudzi idejas dāvanu iesaiņošanai gūst internetā – izmēģina iepatikušos un, ja padodas, turpina gatavot.
Kungiem – krekls
Iesaiņojuma izgatavošana vīriešu krekla formā ar žaketi nav sarežģīta.
Dāvanā iesaiņosim grāmatu
1. Nepieciešams divu krāsu papīrs (viens kreklam, otrs žaketei), krellītes pogām, lentīte kaklasaitei un darbam līmlente, šķēres, karstās līmes pistole.
2. Kreklam izvēlas krāsaināku un spilgtāku papīru. Nomēra platumu, lai tas apņem grāmatu, nogriež.
3. Savieno un nostiprina malas, noloka un nostiprina apakšu.
4. Nogriež lieko papīru, atstājot ap 30 cm līdz grāmatas augšmalai. Jo papīra būs vairāk, jo kuplāka iznāks krekla krādziņa.
5. Noloka papīru apmēram 2 cm sloksnēs. Šajā posmā var ielocīt arī auduma lentīti kaklasaitei vai pēc tam to ar līmi piestiprināt krādziņas stūru apakšā.
6. No katras malas iegriež uz vidu apmēram trešdaļu.
7. Noloka krādziņu un ar līmlenti aizlīmē augšējās maliņas.
8. Pēc krekla izmēra piegriež papīru žaketei.
9. Noloka atlokus, ko nostiprina ar karsto līmi.
10. Nostiprina kaklasaites lentīti.
10. Izveido kaklasaiti.
11. Ar karsto līmi piestiprina pērlītes podziņām.
12. Uzmanīgi iegriež vietu kabatiņai, uzlīmē manšeti.
13. No tāda paša papīra kā krekls izgriež lakatiņu un ievieto krūšu kabatiņā. Uz tā var būt arī uzraksts vai kartīte ar vārdu, kam dāvana domāta. Un krekls ir gatavs!
