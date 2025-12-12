Ja grib karpu cept ar visu galvu, obligāti jāizgriež žaunas – ja tās atstās, zivs var sanākt rūgta
- 1 svaiga karpa (ap 2 kg)
- 150 g puscietā siera
- 100 g marinētu šampinjonu
- 100 ml saldā krējuma
- 6-7 ķiploka daiviņas
- puscitrona sula
- majonēze
- olīveļļa
- saišķis diļļu
- sāls, pipari
Pagatavošana
Karpai notīra zvīņas, zivi izķidā. Cepešpannā ieklāj foliju, uz tās liek zivi un apslaka ar eļļu. Apkaisa ar sāli un pipariem – gan no virspuses, gan vēdera iekšpusē. Vēderā liek ripiņās sagrieztas ķiploka daiviņas un sakapātas dilles, visu pārslaka ar citrona sulu. Folijas malas uzloka uz augšu.
Aizver karpas vēderu, virspusi apsmērē ar majonēzi un saliek sagrieztus šampinjonus, pārkaisa ar sarīvētu sieru un pārlej ar saldo krējumu. Ņem vēl vienu folijas gabalu, pārklāj zivi un aizloka ciet.
Liek cepeškrāsnī un cep 200 grādos. Aptuveni pēc 30 minūtēm noņem folijas pārklājumu un turpina cept vēl kādas 10 minūtes.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem