Vai 15 gadu veca jauniete drīkst nesāt gāzes baloniņu pašaizsardzības nolūkos? Skolā ik pa laikam pārbauda skolēnu mantas, lai konstatētu, vai nav neatļautu vielu. Vai, atrodot meitas mantās gāzes baloniņu, nevar sanākt nepatikšanas? Jautā Guna Rīgā

Ieroču aprites likums nosaka, ka gāzes baloniņš ir speciālais līdzeklis, kas pildīts ar sašķidrinātu gāzi, kurai ir īslaicīga kairinoša vai paralizējoša iedarbība. 

Tiesības iegādāties, glabāt, nēsāt un pārvadāt pašaizsardzībai paredzētus gāzes baloniņus un izmantot tos pašaizsardzībai saskaņā ar likumu ir fiziskajai personai, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, informē Valsts policijas pārstāve Līna Bagdone.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē