Vai zināji, ka kaktusi var augt ne tikai uz palodzes, bet arī puķudobē? Ne visi kaktusi var pārziemot mūsu klimatā, bet opuncijas ir pārsteidzošs izņēmums. Par to audzēšanu konsultē reto augu kolekcionārs Pēteris Petrovs.

Opuncijas (Opuntia) ir kaktusu dzimtas (Cactaceae) sukulentu ģints, kurā ietilpst ap 190 sugu. Šis dzeloņainais daudzgadīgais augs sākotnēji cēlies no Meksikas, bet kopš tā laika izplatījies Vidusjūras reģionā, Āfrikā, Āzijā un Austrālijā. Kā tuksneša iemītniece opuncija pieradusi pie ekstremāliem apstākļiem, un tai vajag maz ūdens un barības vielu.

Izskats

Opuncijām ir plakani ovāli, gaļīgi, saplacināti stublāji – kladodiji. Līdzīgi kā ķēdes posmi šie plakanie stublāji sakārtoti cits aiz cita, veidojot zariem līdzīgu formu. To virsma ir gluda vai viegli vaskaina, pārklāta maziem, sīkiem dzeloņiem, kas var viegli ieķerties ādā. 

