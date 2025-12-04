Kad aiz loga laiks ir aizvien drūmāks, tā vien gribas patverties zem siltas segas. Ja tādas nav, jāķeras pie adīšanas. Krāsu gammu un pleda lielumu katra adītāja var izvēlēties pēc savas vajadzības. Šis ir 160 x 200 cm liels.
Materiāli
- ap 2 kg vilnas dzijas
- 3. nr. adāmadatas
Darba gaita
Pledu sāk adīt, uzmetot uz adatas 10 valdziņus. Pirmo valdziņu noceļ, 8 izada labiski un pēdējo kreiliski. Ja izadīs taisnstūri, pleds būs taisnstūra formas. Izada 8 rindas, un pamats ir gatavs.
Sāk veidot stūri, kā norādīts tehniskajā zīmējumā.
Darba sākumā top divi stūri pēc kārtas, kas veido iesākumu pledam, kuram visu laiku tiks adīts apkārt.
Tālāk turpina adīt, pievienojot pēdējo valdziņu pie iepriekš izadītā kvadrāta. Noada līdz stūrim un turpina veidot nākamo stūri, kur atkal būs divi stūri pēc kārtas.
Tālāk turpina adīt, pievienojot pēdējo valdziņu maliņai, un katrā adījuma stūrī veido stūri pēc raksta. Tā turpina līdz vēlamajam izmēram.
Nobeigumā pledam var aptamborēt maliņas.
