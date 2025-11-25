Vienkāršs un sātīgs ēdins, kur neatņemama sastāvdaļa ir brūkleņu mērcīte.
Sastāvdaļas
- 600 g maltās gaļas (puse cūkas un puse liellopa gaļas)
- 1 ola vai 2 mazas
- 100 ml piena
- 75 g rīvmaizes
- svaigi malti pipari
- sāls
- lociņi, dilles
- eļļa cepšanai
Mērcei
- 200 ml liellopa buljona
- 160 ml saldā krējuma
- 1 tējkarote kviešu miltu
- puscitrona sula
- 3 ēdamkarotes brūkleņu ievārījum
Pagatavošana
Maltajai gaļai pievieno olas, pienu, rīvmaizi, sāli, svaigi maltus piparus un rūpīgi samīca. No masas veido mazas bumbiņas uz stundu ieliek ledusskapī. Pēc tam cep uz pannas sakarsētā eļļā.
Pagatavo mērci. Eļļai, kas palikusi pannā pēc bumbiņu cepšanas, pievieno citrona sulu, buljonu, miltus, saldo krējumu, ievārījumu un sāli. Uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai un uz mazas liesmas turpina karsēt, līdz mērce kļūst bieza un krēmīga. Tad ielej bļodā un, lai mērce būtu gaisīga, pāris minūšu blendē ar rokas blenderi.
Gatavo mērci pārlej gaļas bumbiņām. Dekorē ar zaļumiem. Var pasniegt ar kartupeļu biezputru.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem