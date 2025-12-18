Vēlamies kopā ar bērniem mežā ar dārzeņiem un augļiem izrotāt Ziemassvētku eglīti meža zvēriem. Kā to izdarīt droši, lai nekaitētu ne dzīvniekiem, ne mežam? Jautā Laima Pierīgā.

VAS "Latvijas valsts meži" pārstāvji skaidro, ka uzņēmums akceptē iedzīvotāju vēlmi sarūpēt svētku cienastu meža iemītniekiem. Tas ir veids, kā bērniem stāstīt par dabu un mācīt rūpēties par to nekaitējot.

Veicot šādas aktivitātes, jāatceras, ka augļiem, dārzeņiem jābūt vietējiem. Uz mežu nevajadzētu nest eksotiskus augļus. Eglīti rotāšanai izvēlas pēc iespējas tālāk no jaunaudzēm (vēlams 100 metru un tālāk), lai lieki nepiesaistītu dzīvniekus jaunaudzēm un nebojātu jaunos kociņus, apgraužot dzinumus vai koka stumbru. 

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē