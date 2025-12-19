Ātri pagatavojami veslīgi salāti ar izcilo vitamīnu avotu - skābajiem kāpostiņiem.
Sastāvdaļas
- 500 g skābētu kāpostu
- 500 g marinētu sēņu
- 3 marinēti gurķi
- 1 burkāns
- 1 liels sīpols
- 4 ēdamkarotes augu eļļas
- 1 ēdamkarote cukura
- pustējkarote melno piparu
- sāls
Pagatavošana
Sīpolu sagriež mazos kubiņos. Burkānu sarīvē plānās strēmelēs. Pannā ielej eļļu, pievienojot nedaudz sāls, apcep burkānu un sīpolu maisījumu, līdz tie mīksti. Marinētos gurķus sagriež garenos gabaliņos. Marinētās sēnes noskalo. Pagaida, līdz ūdens pilnībā notek, pēc tam sagriež gabaliņos.
Kāpostus kopā ar burkāniem un sīpoliem apcep uz vidējas uguns, nepārtraukti maisot, līdz kāposti gatavi. Papildina ar marinētām sēnēm, gurķiem, cukuru un maltiem pipariem pēc garšas. Visu labi samaisa un turpina vēl sautēt uz vidējas uguns kādas 5 minūtes. Pēc tam ļauj ēdienam atdzist.
Uzkodu var pasniegt gan karstu, gan aukstu.
Kāpostus apcep pēc savas gaumes – kraukšķīgus vai atstāj mīkstākus. Garšu var bagātināt ar tomātu mērci vai skābo krējumu.
Zināšanai!
Skābēti jeb fermentēti kāposti ir veselīgs un ļoti vēlams produkts zarnu traktam, jo to sastāvā esošās labās baktērijas jeb probiotikas palīdz atjaunot baktēriju līdzsvaru zarnu traktā. Savukārt šķiedrvielas ir svarīgas, jo labvēlīgi ietekmē vielmaiņu, regulē holesterīna un glikozes līmeni asinīs, rada sāta sajūtu, kā arī veicina gremošanu un regulāru vēdera izeju.
Padomi
- Ja kāposti ir ļoti skābi, pirms gatavošanas tos viegli noskalo.
- Skābēti kāposti var uzpūst vēderu. Ja ikdienā nav ierasts tos ēst, vēlams sākt ar nelielu porciju – vienu ēdamkaroti.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem