Man ir 90 gadu, neviena tuva radinieka vairs nav. Vēlos noskaidrot, vai mana vīra meita no pirmās laulības varēs uzņemties manu apbedīšanas procesu un izpildīt manu vēlēšanos tikt apglabātai tuvējā kapsētā blakus manam nelaiķa dēlam. Vai arī man tam vēl dzīves laikā nepieciešams nokārtot kādu apliecinājumu vai dokumentu, jo viņa nav mana asinsradiniece, bet vēlos, lai viņa to uzņemtos. Jautā Aldona Talsu novadā.

Miršanas fakta reģistrēšana

Talsu novada dzimtsarakstu nodaļā skaidro – Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums noteic, ka pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu.

Miršanas faktu piesaka jebkura persona, kaimiņš vai paziņa, un nav svarīgi, vai starp pieteicēju un aizgājēju bijusi noslēgta mutiska vai juridiski apstiprināta vienošanās.

