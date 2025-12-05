Otro Adventes nedēļu iezīmē daudzi skaisti koncerti un pasākumi, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
6. un 7. decembrī 11–17 Rīgas cirkā notiks Rīgas dizaina tirgus. Vairāk nekā simt Baltijas labāko dizaineru piedāvās modes, interjera un bērnu preces. Daudzi no piedāvātajiem darbiem būs pieejami tikai vienā eksemplārā. Varēs sastapt māksliniekus, kuri ikdienā strādā savās darbnīcās. Apmeklētājus iepriecinās aromātiska kafija un siltas maizītes. Pasākums būs draudzīgs arī mājdzīvniekiem, tāpēc varēs nākt kopā ar savu mājas mīluli. Ieeja bez maksas.
6. decembrī 14–17 Tērvetes estrādēZiemassvētku tirdziņš. Līdz ar eglītes iedegšanu būs iespēja iegādāties svētku dāvanas mīļajiem.
6. decembrī 18–21 Liepājā, ģimenes restorānā Parka paviljons, Miķeļa Valtera ielā 3, džeza vakars Ziemassvētku noskaņā Džezs un Ziemassvētki ar Latvijas džeza skatuves talantiem Santu Šilleri un Jāni Pastaru. Skanēs skaistākās Ziemassvētku melodijas jaunā aranžijā, oriģinālkompozīcijas, kā arī latviešu komponistu muzikālās pērles.
6. decembrī 19:00 Turlavas pagasta kultūras namā notiks vokālo ansambļu koncerts Adventi gaidot.
6. decembrī 18:00 Priekuļu kultūras namā sieviešu kora Laumas koncerts.
7. decembrī 16:00 Jelgavas Sv. Annas prokatedrālē JVPI Kultūra sieviešu vokālais ansamblis Guns aicina izjust mīlestības skaņu jūru skaistajā gaismas gaidīšanas laikā koncertā Mīlestības jūra.
7. decembrī 15:00 Tallinas ielas kvartāla angāra koncertzālē Tallinas ielā 10 Rīgā adventes koncertprogramma Klusā pārraide. Piedalīsies jauniešu koris Balsis un Latvijas Nedzirdīgo savienības koris. Kori Balsis vada harizmātiskais diriģents Ints Teterovskis. Nedzirdīgo savienības kori diriģē Brigita Lazda. Koris dziesmas izpilda ar žestiem, ķermeņa kustībām un sejas izteiksmi, radot aizkustinošu un vizuāli izteiksmīgu priekšnesumu. Ieeja bez maksas.
7. decembrī 16:00 Lauberes kultūras namāZiemassvētku koncerts. Uzstāsies Gatis Mūrnieks – tautā dēvēts par Mārtiņa Freimaņa balss dubultnieku. Ieeja bez maksas.
7., 14. un 21. decembrī 17–19 Ziemassvētku vecīša namiņā pie Tukuma novada pašvaldības ēkas (Talsu ielā 4) tiek aicināts ikviens, īpaši bērni, lai kopā ļautos svētku gaidīšanai. Ieeja brīva.
