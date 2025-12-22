Gada nogales aromātisko našķu receptes tika izgudrotas un attīstītas Vācijas klosteros, kur svētkos, īpaši jau Ziemassvētkos, tautu cienāja ar gardumiem. Iedvesmai - klasiska vācu piparkūku recepte.
Sastāvdaļas
- 150 g medus
- 50 g cukura
- 2 ēdamkarotes ūdens
- 50 g sviesta
- 1 olas dzeltenums
- ½ citrona rīvētas miziņas
- 1 ēdamkarote kakao
- 1 tējkarote kanēļa pulvera
- 1 nažgals samaltu krustnagliņu
- 1 nažgals samalta kardamona
- 250 g miltu
- 2 tējkarotes cepamā pulvera
- 150 g sasmalcinātu mandeļu vai lazdu riekstu
- 50 g citrona sukāžu
- 50 tumšo rozīņu
Glazūrai
- 125 g pūdercukura
- 1 olas baltums
Pagatavošana
1. Katliņā savieno medu, sviestu, cukuru, pievieno nedaudz ūdens un maisot uz lēnas uguns izkausē. Masu liek bļodā, padzesē un remdenai pievieno olas dzeltenumu, rīvētu citrona miziņu, kakao, garšvielas un 2/3 miltu, kas sajaukti ar cepamo pulveri.
2. Pievieno sasmalcinātas mandeles, rozīnes, sasmalcinātas citrona sukādes un atlikušos miltus. Visu sajauc.
3. Mīklu izveļ uz galda virsmas, kas nokaisīta ar miltiem, un samīca viendabīgu. Izveltnē 1 cm biezumā un izspiež apaļas formas piparkūkas. Cepamo plāti izklāj ar cepamo papīru, saliek apaļās piparkūkas. Cep 20 minūtes līdz 180 °C sakarsētā cepeškrāsnī.
4. Glazūrai samaisa olas baltumu ar pūdercukuru un dažiem pilieniem ūdens.
5. Piparkūku virsas pārziež ar glazūru.
