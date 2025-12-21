Šī recepte ir no restorāna "Vairāk saules" šefpavāra Tomasa Godiņa krājuma.
Sastāvdaļas 6 porcijām
- 2,5 kg cepetim piemērotas cūkgaļas ar kaulu
- 2 sīpoli
- 4 lauru lapas
- 4 ēdamkarotes olīveļļas
- 250 ml sarkanvīna
- 50 g kviešu miltu
- 1 tējkarote malta kanēļa
- 180 g zaļo olīvu
- 180 g rozīņu
- sāls, malti melnie pipari
Pagatavošana
Rozīnes mērcē remdenā ūdenī 15 minūtes, pēc tam rūpīgi nokāš. Gaļai uzkaisa sāli, piparus un kanēli, viegli apkaisa ar miltiem. Liek cepešpannā kopā ar rupji sakapātiem sīpoliem un lauru lapām, apslaka ar eļļu. Cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 225 grādos 30 minūtes.
Tad apslaka ar 125 ml vīna un cep vēl 30 minūtes 180 grādos. Apslaka ar atlikušo vīnu, uzber rozīnes un olīvas. Liek atpakaļ cepeškrāsnī un cep vēl stundu.
Ieskaties!
Katram gaļas veidam ir sava gatavības temperatūra:
- vistai 75 oC
- cūkgaļai 85 oC
- liellopam 55–60 oC
- tītaram 75–80 oC
- jēram 60–65 oC
- Gaļa turpina cepties arī pēc izņemšanas no cepeškrāsns, tāpēc to var ņemt ārā no cepeškrāsns, kad līdz noteiktajai gatavības temperatūrai atlikuši 3–5 grādi. Pēc izņemšanas ļauj gaļai nostāvēties 5–15 minūtes. Tad sulas vienmērīgi izplatās un temperatūra izlīdzinās.
