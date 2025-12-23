Lai gan ziema klāt, dārzā, noliktavās un pagrabā vienmēr kāds darbiņš atradīsies.
23. (no pusdienas)–24.12. Sakņu dienas. Uzmana noliktavas, lai krājumi nesasalst. Kailsala gadījumā ar sausu kūdru mulčē ziemas ķiploku un sīpolpuķu dobes.
25., 26.12. (līdz pēcpusdienai)- 27.12. Ziedu dienas. Cērt egles gadumijas svētkiem. Cep maizi, kūkas, cepumus un citus našķus. Skābē kāpostus, ja nepieciešams.
28.–29.12. (līdz pusdienai). Lapu dienas. Aplaista telpaugus un mitrina to lapas. Izpurina sniegu no dekoratīvajiem skujkokiem, ja nepieciešams.
29.12 (no pusdienas) Augļu diena. Cep piparkūkas un gatavo citus svētku našķus. Skābē kāpostus. Gatavo ievārījumus, salātus, sukādes no augļiem un dārzeņiem.
