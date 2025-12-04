Radinieks miris un kremēts Vācijā, bet pirms nāves izteica vēlmi viņa pelnus apglabāt Latvijas zemē. Kā tos atgādāt uz Latviju? Kādi dokumenti nepieciešami, vai nepieciešams to tulkojums? Jautā Daina Tukumā.
Ārlietu ministrijā skaidro – ja urnu plānots sūtīt, nevis vest pašu spēkiem, tuviniekiem būtu jāsazinās ar apbedīšanas kompāniju Latvijā, kura Vācijas pusei var iesniegt oficiālu apstiprinājumu, ka tā plāno urnu saņemt (urnas saņemšanas vēstule).
Vācijas krematorijas un apbedīšanas biroji gandrīz nekad nesūta urnas ar pelniem privātpersonām.
Parasti Vācijas puse prasa iesniegt arī izziņu par kapavietas esamību Latvijā.
Lai Vācijā tiktu izdota miršanas apliecība, jānodrošina, lai Vācijas pusei būtu pieejami nepieciešamie dokumenti, piemēram, civilstāvokļa aktu reģistra dokumenti (radniecību apliecinoši dokumenti: dzimšanas/miršanas/laulības apliecība vai dokumenti, kuri apliecina laulības šķiršanu), personu apliecinošs dokuments (pase vai eID).
Ja kāds no dokumentiem nav pieejams, Latvijas vēstniecība Vācijā var sagatavot bezmaksas izziņu ar mirušā datiem no Latvijas Fizisko personu reģistra, kuru nosūta atbildīgajai Vācijas dzimtsarakstu nodaļai.
Parasti apbedīšanas biroji Latvijā dokumentus tulko vācu valodā, retākos gadījumos arī angļu valodā. Vācijas puse urnu ar pavadvēstuli (kremācijas aktu) nosūta uz Latviju. Detalizēta informācija pieejama, sazinoties ar apbedīšanas biroju Latvijā.
Ja plānots urnu no Vācijas nogādāt Latvijā pašu spēkiem, Ārlietu ministrija aicina vispirms no Vācijas puses uzzināt, vai tuviniekiem tiks izsniegta mirušās personas pelnu urna.
Pieredze rādot, ka
vairumā gadījumu Vācijas krematorijas un apbedīšanas biroji vēlas Latvijas apbedīšanas kompānijas iesaisti, jo tā var sagatavot urnas saņemšanas vēstuli.
Ja plānots mirušā pelnus no kādas ci-tas valsts pārvest uz Latviju, jāveic minētās darbības attiecīgajā valstī.
Padoms
Ieteicams par nepieciešamajiem dokumentiem papildus sazināties ar pārvadātāju, ja tiks izmantota aviosatiksme vai satiksmes autobuss, un robežsardzi. Ierasti urnas pārvešanai nepieciešama miršanas apliecība, kremēšanas sertifi kāts un deklarācija par urnas saturu
