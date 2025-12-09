Cepot piparkūkas, gatavojot īpašu kūku, saiņojot dāvanas, dekorējot māju, radām svētku gaisotni un aromātu visā mājā.

Sastāvdaļas

  • 480 g kviešu miltu
  • 150 g cukura
  • 140 g medus
  • 125 g sviesta
  • 100 ml piena
  • pusēdamkarote sodas
  • 20 g piparkūku garšvielu maisī­juma
  • šķipsniņa sāls

Pagatavošana

Miltus izsijā kopā ar sodu. Nelielā katlā sajauc un pakarsē pienu, cukuru un medu. Nedaudz padzesē, tad šķid­rumā iejauc sviestu, sāli un garšvielas. Atdzesē līdz istabas temperatūrai. Samaisa ar miltu un sodas maisījumu. 

Ievieto ledusskapī uz vienu divām diennaktīm.

Mīklu izveltnē, cik vien plānu iespē­jams. Lai būtu vieglāk to izdarīt, ņem palielu mīklas gabalu. Ar piparkūku formiņām no mīklas izspiež cepumi­ņus sev tīkamā veidolā. Piparkūkas kārto uz plāts un cep cepeškrāsnī 170 oC aptuveni 8 minūtes, līdz kļuvu­šas zeltainas.

Piparkūkas.
Foto: Anda Krauze / Latvijas Mediji

