Cepot piparkūkas, gatavojot īpašu kūku, saiņojot dāvanas, dekorējot māju, radām svētku gaisotni un aromātu visā mājā.
Sastāvdaļas
- 480 g kviešu miltu
- 150 g cukura
- 140 g medus
- 125 g sviesta
- 100 ml piena
- pusēdamkarote sodas
- 20 g piparkūku garšvielu maisījuma
- šķipsniņa sāls
Pagatavošana
Miltus izsijā kopā ar sodu. Nelielā katlā sajauc un pakarsē pienu, cukuru un medu. Nedaudz padzesē, tad šķidrumā iejauc sviestu, sāli un garšvielas. Atdzesē līdz istabas temperatūrai. Samaisa ar miltu un sodas maisījumu.
Ievieto ledusskapī uz vienu divām diennaktīm.
Mīklu izveltnē, cik vien plānu iespējams. Lai būtu vieglāk to izdarīt, ņem palielu mīklas gabalu. Ar piparkūku formiņām no mīklas izspiež cepumiņus sev tīkamā veidolā. Piparkūkas kārto uz plāts un cep cepeškrāsnī 170 oC aptuveni 8 minūtes, līdz kļuvušas zeltainas.
