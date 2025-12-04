Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Šīs nedēļas žurnālā dodamies uz Dienvidkurzemes novada Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecību "Lejas Danči" – lielāko bumbieru dārzu Kurzemē, kurā aug un ražo 58 šķirņu bumbieres. Dārza saimnieks Rolands Kokins šopavasar saimniekošanu pārņēmis no saviem vecākiem un stāsta gan par bumbieru kopšanu, gan daudzveidīgām šķirnēm.
Vēl žurnālā lasiet:
- Opuncija - kaktuss, kas ziemo dārzā. Kā to audzēt?
- Īpašuma pēctecībā- kā par to parūpēties laikus
- Kur drīkst ierīkot gulošo policistu
- Pelnu urna - kur drīkst apglabāt
- Līme paklājam, parketam, linolejam
- Cepampanna - kādu izvēlēties
- Karstie dzērieni. 5 receptes
- Gatavojam marcipānu
- Daudzveidīgā vaniļa - kuru veidu izvēlēties desertam
- Kā apmācīt sargsuni laukiem
- Dzelte - par ko tā signalizē
Abonē žurnālu "Praktiskais Latvietis" šeit.
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem